Corsa in montagna, weekend internazionale a Casto: Coppa del Mondo e Seven Nations al Nasego

Sabato 5 e domenica 6 settembre Vertical Nasego e Trofeo Nasego sulle alture del Savallese. La tappa bresciana, unica italiana della Coppa del Mondo 2026, ospiterà anche il Mountain Running Seven Nations con gli azzurri Aymonod, Elia, Ghelfi e Broggi.

Casto diventa per un weekend il centro internazionale della corsa in montagna. Sabato 5 e domenica 6 settembre sulle alture del Savallese, in provincia di Brescia, tornano il Vertical Nasego e il Trofeo Nasego, appuntamenti che quest’anno uniscono la Coppa del Mondo 2026 al Mountain Running Seven Nations.

Quella di Casto sarà l’unica tappa italiana della Coppa del Mondo e metterà in palio punti importanti quando mancano cinque prove alla conclusione del circuito. In testa alle classifiche ci sono i keniani Richard Atuya tra gli uomini e Ruth Gitonga tra le donne, con l’azzurra Benedetta Broggi attualmente terza nella graduatoria femminile.

Seven Nations, otto azzurri in gara per l’Italia

Entrambe le gare saranno valide anche per il Mountain Running Seven Nations, competizione dedicata alla memoria di Silvestro Niboli che coinvolgerà le rappresentative di Italia, Galles, Scozia, Inghilterra, Francia, Irlanda e Svizzera.

La squadra maschile italiana sarà composta dal campione nazionale assoluto di uphill e chilometro verticale Henri Aymonod, dal bronzo europeo “only up” Andrea Elia, da Michael Galassi e Andrea Rostan.

Tra le donne correranno invece la campionessa italiana di chilometro verticale e uphill Francesca Ghelfi, Benedetta Broggi, Arianna Dentis ed Erica Ghelfi.

Per la classifica a squadre del Trofeo Nasego saranno considerati i migliori tre piazzamenti maschili e femminili di ogni Nazionale. Nel Vertical Nasego conteranno invece i due migliori punteggi per ciascun settore.

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Vertical Nasego, Atuya difende il record

Sabato andrà in scena l’undicesima edizione del Vertical Nasego, gara interamente in salita dal centro di Casto alla Corna di Savallo, con le Prealpi bresciane sullo sfondo.

Il record appartiene al keniano Richard Omaya Atuya, vincitore lo scorso anno in 33:23 e nuovamente al via tra i favoriti.

Il livello della prova maschile sarà altissimo. Con Atuya ci saranno i connazionali Patrick Kipngeno, già due volte vincitore del Vertical Nasego, e Phil Kiriago, campione del mondo di mountain classic.

Tra i principali rivali figura lo scozzese Jacob Adkin, campione europeo uphill in carica dopo il successo di giugno a Kamnik e successivamente protagonista anche alla Sierre Zinal.

Aymonod ed Elia guidano il gruppo italiano

L’Italia presenterà alcuni dei suoi migliori specialisti della salita: Henri Aymonod, Andrea Elia, Andrea Rostan, Michael Galassi e Tiziano Moia.

Al via anche l’irlandese Zak Hanna, due volte secondo alla Corna di Savallo, il capitano francese Theodore Klein e il messicano Brayan Rodriguez.

Engelhard contro Mayr nella gara femminile

Nel Vertical femminile occhi puntati sulla tedesca Nina Engelhard, campionessa mondiale in carica e dominatrice tra il 2024 e il 2025, periodo nel quale ha conquistato tutti gli ori disponibili nelle specialità del mountain running agli Europei di Annecy e ai Mondiali di Canfranc, sia uphill sia mountain classic.

A sfidarla ci sarà l’austriaca Andrea Mayr, cinque volte vincitrice sulla Corna di Savallo, insieme alla scozzese Kirsty Skye Dickson e alle keniane Ruth Gitonga e Joyce Njeru.

Da seguire anche la francese Christel Dewalle, le italiane Benedetta Broggi ed Erica Ghelfi e la spagnola Ana Hernandez.

Sabato 5 settembre la gara femminile partirà alle 10, mentre gli uomini scatteranno alle 10.45.

Trofeo Nasego, Kiriago e Kipngeno ancora al centro della sfida

Domenica sarà invece la volta della 25esima edizione del Trofeo Nasego. Al maschile i riflettori saranno soprattutto sul binomio keniano formato da Philemon Kiriago e Patrick Kipngeno, entrambi già due volte vincitori della gara e protagonisti della doppietta alla Sierre Zinal 2026.

La pattuglia keniana comprenderà inoltre Michael Saoli, Elijah Kamau Kariuki, Paul Machoka ed Ephantus Njeri.

A Casto tornerà anche uno dei nomi storici della corsa in montagna internazionale, l’eritreo Petro Mamu.

Gli europei e gli italiani da seguire

Tra gli atleti europei saranno in gara gli scozzesi Jacob Adkin, Andrew Douglas e Finlay Todd, gli italiani Michael Galassi e Alberto Vender, l’inglese Matthew Knowles e il francese Theo Klein.

In campo femminile si annuncia invece una sfida di primo piano tra Joyce Njeru, Ruth Gitonga e Nina Engelhard.

Per l’Italia Francesca Ghelfi e Arianna Dentis cercheranno punti importanti per il Seven Nations e un piazzamento di rilievo nella classifica assoluta. Tra le avversarie ci saranno anche le svizzere Celine Aebi e Axelle Genoud.

Trofeo Nasego, 21 chilometri e 1.300 metri di dislivello

Il Trofeo Nasego partirà per tutti domenica 6 settembre alle 9.30 dal centro di Casto.

Il percorso misura 21 chilometri con 1.300 metri di dislivello e condurrà gli atleti fino all’arrivo di Famea, passando per la vetta del Rifugio Nasego.

La manifestazione è organizzata da Atletica Valli Bergamasche Leffe e Abcf Comero e riunirà così nello stesso fine settimana alcuni dei principali interpreti mondiali della corsa in montagna.