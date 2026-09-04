Compak Sporting, a Tavullia la Finale Atleta dell’Anno 2026 e il barrage Shooting Data

Domenica 6 settembre il TAV San Martino ospita la Finale Open con un massimo di 240 tiratori. In palio lo Scudetto Tricolore e il Trofeo di Atleta dell’Anno Assoluto, poi il barrage conclusivo Shooting Data.

Il Compak Sporting assegna a Tavullia i titoli di Atleta dell’Anno 2026. Domenica 6 settembre le pedane del TAV San Martino, in provincia di Pesaro e Urbino, ospiteranno la Finale Atleta dell’Anno Open, appuntamento riservato a un massimo di 240 tiratori. In chiusura di giornata spazio anche al barrage conclusivo Shooting Data.

Nello stesso weekend in cui al TAV Roma si disputerà il Campionato Italiano del Settore Giovanile FITAV, la specialità non olimpica vivrà così uno dei suoi appuntamenti più importanti della stagione.

Due sezioni e 100 piattelli per tutti

La partecipazione alla Finale Atleta dell’Anno sarà open, ma con un tetto massimo di 240 iscritti, suddivisi in due sezioni da non più di 120 partecipanti ciascuna.

La Sezione A comprenderà Eccellenza, Prima Categoria, Ladies, Junior, Senior, Veterani e Master. Nella Sezione B saranno invece impegnati gli specialisti di Seconda e Terza Categoria.

Per tutti il programma prevede 100 piattelli, distribuiti su quattro serie da completare nell’arco della giornata.

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Semifinali con punteggi azzerati

Al termine delle quattro serie saranno definite le classifiche di ogni Categoria e Qualifica e verranno assegnati i relativi titoli di Atleta dell’Anno 2026.

I primi sei classificati di ciascuna Categoria e i primi tre di ogni Qualifica accederanno alle semifinali. Veterani e Master saranno riuniti in un’unica graduatoria ai fini del barrage.

Con l’accesso alla semifinale i punteggi saranno azzerati. In caso di parità per entrare tra i qualificati farà fede la posizione ottenuta nella classifica sui 100 piattelli, senza ricorrere allo shoot-off.

Gran Barrage per lo Scudetto assoluto

Il momento decisivo sarà il Gran Barrage Atleta dell’Anno. I sei tiratori qualificati attraverso la semifinale ripartiranno nuovamente da zero e si affronteranno su 25 piattelli a un colpo.

In caso di ulteriore parità per il titolo assoluto saranno disputati altri cinque bersagli a un colpo per determinare il vincitore.

Al migliore della giornata saranno assegnati lo Scudetto Tricolore e il Trofeo di Atleta dell’Anno Assoluto 2026. Diplomi andranno agli Atleti dell’Anno delle singole classifiche, mentre ai podi saranno consegnate le medaglie federali, oltre al montepremi predisposto dalla Federazione.

In chiusura il barrage Shooting Data

Il programma della giornata al TAV San Martino comprenderà inoltre, nella fase conclusiva, il barrage Shooting Data, completando un appuntamento dedicato ai principali interpreti del Compak Sporting.

Sporting, prosegue anche l’attività regionale

Domenica 6 settembre continueranno anche i Campionati Regionali Estivi FITAV.

L’unico appuntamento del fine settimana sarà al TAV Vetralla, in provincia di Viterbo, dove si disputerà la prima prova del Campionato Regionale Estivo di Sporting del Lazio.

Un weekend che vedrà dunque impegnato il tiro a volo su più fronti, tra i titoli nazionali del Compak Sporting a Tavullia e l’attività territoriale dello Sporting.