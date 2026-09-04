Formula 1, Monza: Russell davanti nelle FP2, Leclerc secondo. Antonelli terzo ma partirà in ultima fila

Mercedes al comando nella seconda sessione di libere del GP d’Italia con Russell davanti a Leclerc e Antonelli. Il pilota italiano, però, domenica scatterà dall’ultima posizione per la penalità legata alla quinta sostituzione stagionale della power unit.

George Russell è il più veloce nelle seconde prove libere del Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza. Il pilota della Mercedes ha chiuso la sessione di venerdì 4 settembre con il tempo di 1’22”559, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc e il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli.

Il britannico ha preceduto Leclerc di appena 0”120, mentre Antonelli ha chiuso terzo a 0”141. Per il leader del Mondiale, però, il weekend sarà condizionato da una penalità: domenica partirà dall’ultima posizione dopo la sostituzione della power unit per la quinta volta in stagione.

Russell precede Leclerc e Antonelli nelle FP2

Mercedes e Ferrari hanno occupato le prime tre posizioni della sessione pomeridiana. Alle spalle di Russell, Leclerc ha confermato la competitività mostrata già al mattino, mentre Antonelli si è inserito a pochi millesimi dal ferrarista.

Quarto tempo per Lando Norris, seguito dall’altra Ferrari di Lewis Hamilton.

Il distacco ridotto tra i primi tre ha confermato un venerdì molto equilibrato sul circuito di Monza, almeno sul giro secco.

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Antonelli veloce, ma domenica scatterà dal fondo

La terza posizione nelle FP2 assume un significato particolare per Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha mostrato un passo competitivo, ma dovrà affrontare la gara in salita a causa della penalizzazione prevista per la quinta sostituzione stagionale della power unit.

Antonelli sarà quindi costretto a partire dall’ultima posizione della griglia, indipendentemente dal risultato ottenuto nelle qualifiche.

Ferrari, buoni segnali nella prima giornata di Monza

Il bilancio del venerdì resta positivo anche per la Ferrari. Nella prima sessione di prove libere, infatti, la Scuderia aveva realizzato una doppietta con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton.

Il monegasco aveva fermato il cronometro sull’1’23”008, precedendo Hamilton di 0”173.

Nel pomeriggio Leclerc si è confermato nelle primissime posizioni con il secondo tempo assoluto, mentre Hamilton ha chiuso quinto.

Sabato FP3 e qualifiche

Il programma del Gran Premio d’Italia proseguirà sabato 5 settembre. I piloti torneranno in pista alle 12.30 per la terza e ultima sessione di prove libere.

Nel pomeriggio sarà poi il momento delle qualifiche, chiamate a definire la griglia di partenza di domenica, fatta eccezione per la posizione di Antonelli, già condizionata dalla penalità sulla power unit.