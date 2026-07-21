Atletica, 1044 iscritti agli Assoluti di Firenze: Jacobs, Battocletti e Tamberi guidano le stelle azzurre

Firenze si prepara a ospitare un’edizione di altissimo livello dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, lo stadio Ridolfi accoglierà complessivamente 1044 atleti tra Challenge e rassegna tricolore, che torna nel capoluogo toscano dopo 22 anni. In palio ci saranno 40 titoli italiani, ma l’appuntamento avrà anche un peso decisivo in vista degli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto.

Jacobs, Battocletti e Tamberi tra i grandi protagonisti

Marcell Jacbos sarà una partita delle principali attrazioni dei 100 metri, dopo una stagione all’aperto già impreziosita dal 9.99 di Roma e dal 9.96 di Parigi. Nadia Battocletti affronterà invece un doppio impegno, correndo sabato i 5000 e domenica i 1500 metri. Attesa anche per Gianmarco Tamberi, pronto a migliorare il 2,23 ottenuto al debutto stagionale di Montecarlo.

Nel triplo spicca la sfida tra Andy Diaz e Andrea Dallavalle, mentre il padrone di casa Leonardi Fabbri sarò il riferimento nel peso. Riflettori puntati inoltre su Zaynab Dosso, Francesco Pernici, Anna Polinari, Eloisa Coiro, Sara Fantini e Daisy Osakue.

Giovani in ascesa e programma televisivo

Grande curiosità anche per la nuova generazione azzurra. Matteo Sioli sarà protagonista nell’alto, Francesco Inzoli nel lungo, mentre Celeste Polzonetti sfiderà Giada Carmassi nei 100 ostacoli. Tra gli iscritti figurano Chituru Ali nei 100 e 200, Filippo Tortu e Fausto Desalu nei 200, Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli e Pietro Arese nei 1500.

Il Challenge aprirà il programma venerdì e assegnerà tre posti per specialità agli Assoluti. Le gare principali inizieranno sabato pomeriggio e si concluderanno domenica sera. Diretta su RaiSport e RaiPlay, mentre le prove non coperte dalla Rai e l’intero Challenge saranno disponibili su Atletica Italia TV e sull’app Sportface.