Mondiali di scherma 2026, scatta l’avventura azzurra: Marini e Caforio aprono le qualificazioni

Prendono il via domani i Campionati del Mondo Assoluti di scherma a Hong Kong. I primi italiani a salire sulle pedane dell’Asia World Expo saranno Tiommaso Marini nel fioretto maschile e Gaia Caforio nella spada femminile. Entrambi dovranno affrontare la fase di qualificazione per conquistare un posto nel tabellone principale da 64, in programma sabato 25, giornata inaugurale per l’assegnazione delle medaglie.

Marini e Caforio a caccia del pass

Tommaso Marini, campione del mondo individuale a Milano 2023 e argento al Cairo 2022, partirà dalle qualificazioni perché attualmente numero 19 del ranking. Nel fioretto maschile sono invece già ammessi al tabellone principale Guillaume Bianchi, terzo nel seeding, Filippo Macchi, settimo, e Tommaso Martini, nono.

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Situazione analoga per Gaia Caforio. La campionessa europea Under 23, numero 53 del seeding mondiale, proverà a raggiungere Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo, già qualificate direttamente grazie alle rispettive posizioni nel ranking. Il regolamento prevede l’accesso automatico dei primi 16, altri 16 posti assegnati dopo i gironi e gli ultimi 32 attraverso gli assalti preliminari a eliminazione diretta.

Il programma

Le qualificazioni continueranno giovedì con sciabola femminile e spada maschile, mentre venerdì toccherà a fioretto femminile e sciabola maschile. Da sabato inizieranno i tabelloni principali e le fasi decisive delle prove individuali.

I risultati potranno essere seguiti in tempo reale online, mentre le giornate dedicate alle medaglie saranno trasmesse in streaming su FIE Fencig TV, mentre semifinali e finali individuali, oltre agli assalti conclusivi delle gare a squadre, saranno disponibili in Italia su Rai Sporte ed Eurosport 2.