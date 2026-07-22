Sport in tv oggi 22 luglio: Italia-Paesi Bassi e Tour de France, Sportface su Prime Video e Samsung TV

I quarti di finale della Nations League femminile di volley con Italia-Paesi Bassi e la diciassettesima tappa del Tour de France guidano il programma della giornata. Spazio anche alla sfida tra Italia e Australia nella World Cup di pallanuoto, ai Mondiali di scherma e canoa slalom e ai tornei di tennis. Su Amazon Prime Video e Samsung TV prosegue inoltre la programmazione quotidiana di Sportface TV.

Una giornata lunga e ricca di appuntamenti quella di mercoledì 22 luglio, con le prime gare in programma già nella notte. I Mondiali di scherma aprono il calendario con le fasi preliminari del fioretto maschile e della spada femminile, prima di lasciare spazio alla Coppa del Mondo di tiro a segno e ai quarti di finale della World Cup femminile di pallanuoto.

Tra gli eventi più attesi spiccano Italia-Paesi Bassi, valida per i quarti della Nations League femminile di volley, e la diciassettesima tappa del Tour de France da Chambéry a Voiron. Completano il programma tennis, snooker, calcio, baseball e Mondiali di canoa slalom.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sport in tv oggi, mercoledì 22 luglio

03.00 – SCHERMA (Mondiali) – Fioretto maschile individuale, gironi e tabellone fino ai sessantaquattresimi: diretta streaming su Fencing TV.

05.00 – SCHERMA (Mondiali) – Spada femminile individuale, gironi e tabellone fino ai sessantaquattresimi: diretta streaming su Fencing TV.

07.00 – TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 10 metri a squadre miste, finale: diretta streaming sul canale ISSF.

07.00 – PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup, quarti di finale) – USA-Cina: diretta streaming su Recast TV.

08.45 – PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup, quarti di finale) – Paesi Bassi-Russia: diretta streaming su Recast TV.

10.00 – VOLLEY FEMMINILE (Nations League, quarti di finale) – Italia-Paesi Bassi: diretta tv su DAZN 1; diretta streaming su VBTV e DAZN.

10.00 – TENNIS – WTA 250 Amburgo, sedicesimi e ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.30, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana, Sky Sport Plus e SuperTennis, in alternanza con il WTA 250 di Amburgo; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

10.30 – PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup, quarti di finale) – Italia-Australia: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay e Recast TV.

11.00 – SNOOKER – Shenzhen Open, qualificazioni: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

11.00 – TENNIS – ATP 250 Kitzbühel, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.30, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana, e Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

11.00 – TENNIS – WTA 250 Praga, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.30, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana, Sky Sport Plus e SuperTennis, in alternanza con il WTA 250 di Amburgo; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

11.30 – TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 10 metri maschile, finale: diretta streaming sul canale ISSF.

12.15 – PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup, quarti di finale) – Spagna-Ungheria: diretta streaming su Recast TV.

13.00 – TENNIS – ATP 250 Estoril, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.30, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana, e Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

13.30 – VOLLEY FEMMINILE (Nations League, quarti di finale) – Brasile-Giappone: diretta streaming su VBTV e DAZN.

13.35 – CICLISMO – Tour de France, diciassettesima tappa Chambéry-Voiron: diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.50; diretta streaming su RaiPlay dalle ore 14.50; diretta integrale su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.

16.00 – CALCIO (amichevole) – Bologna-Heidenheim: diretta streaming su DAZN.

17.00 – TENNIS – WTA 125 Palermo, secondo turno: diretta tv su Rai Sport HD di un incontro; diretta streaming su RaiPlay di un incontro.

17.06 – CANOA SLALOM (Mondiali) – C1 maschile e femminile, batterie: diretta streaming su Canoe Planet.

19.35 – BASEBALL (MLB) – New York Yankees-Pittsburgh Pirates: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.36 – CANOA SLALOM (Mondiali) – Canadese a squadre maschile e femminile, finali: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay e Canoe Planet.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Il palinsesto di mercoledì 22 luglio propone film e documentari sportivi, podcast, approfondimenti dedicati ai protagonisti italiani e numerosi appuntamenti con atletica e arrampicata.

00.07.47 – Old But Gold – Episodio 3

00.30.52 – Old But Gold – Episodio 4

00.55.39 – Jimmy Grimble

02.50.24 – Touchback – Il riscatto

05.08.57 – Deep Water – La folle regata

06.49.10 – Lo sguardo oltre: Look Beyond

08.05.04 – Campionati italiani assoluti indoor di atletica – Ancona 2026 – Sintesi

08.34.07 – Old But Gold – Episodio 4

08.58.54 – Old But Gold – Episodio 3

09.21.59 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

09.39.12 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini

09.54.41 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

10.11.26 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

10.34.45 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

10.45.20 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

11.12.22 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

11.28.00 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

11.38.01 – INSIDE – Milano Cortina – Flavio D’Ambrosi, presidente FPI

11.54.56 – INSIDE – Milano Cortina – Andrea Facci, presidente FGI

12.09.03 – INSIDE – Alice Bellandi

12.30.21 – INSIDE – Alice D’Amato

12.44.59 – Seconda tappa di Coppa Italia di arrampicata Para Climbing – Milano 2026

15.11.30 – Prima tappa di Coppa Italia di arrampicata Lead – Finali – Pero 2026

16.37.27 – Sport is My Life – Arrampicata – Episodio 7

17.04.08 – Sport is My Life – Arrampicata – Episodio 6

17.28.32 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle

17.49.57 – Road to Milano Cortina 2026

18.19.37 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

19.23.04 – Casa Italia Milano Cortina 2026

19.39.19 – Terza tappa di Coppa Italia di arrampicata Boulder – Finale femminile 2026

21.27.58 – Campionato italiano di arrampicata Speed – Finali – Milano 2026

22.54.40 – INSIDE – Simone Alessio | Talento, sacrificio e obiettivi

23.20.30 – INSIDE – Vito Dell’Aquila | L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio

23.47.19 – INSIDE – Milano Cortina – Flavio D’Ambrosi, presidente FPI