Tiro a volo: nel weekend 262 specialisti in pedana per i Campionati Regionali Estivi

Prosegue a pieno ritmo l’attività territoriale della FITAV. Nel fine settimana di sabato 18 e 19 luglio, i Campionati Regionali Estivi hanno coinvolto complessivamente 262 tiratori, distribuiti in 11 impianti di 10 regioni italiane. Gli atleti si sono confrontati nelle specialità dello Skeet, Compak Sporting e Trap1, confermando la grande partecipazione alle competizioni locali della stagione estiva.

Toscana davanti per numero di partecipanti

La regione con il maggior numero di presenze è stata la Toscana, capace di totalizzare 57 iscritti in due differenti appuntamenti. Al Maremma Trap, in provincia di Grosseto, sono scesi in pedana 40 specialisti per la prova di Trap1, mentre al TAV Laterina, in provincia di Arezzo, ha accolto 17 tiratori per la gara di Skeet.

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Il dato testimonia ancora una volta la vitalità del movimento toscano, protagonista in più discipline e su due diversi campi di gara. La varietà degli appuntamenti ha inoltre permesso agli specialisti regionali di misurarsi in contesti tecnici differenti, contribuendo al successo complessivo del fine settimana.

Sardegna e Veneto completano il podio

Alle spalle della Toscana si è classificata la Sardegna, con 53 partecipanti nella prova di Compak Sporting disputata al TAV Villasor, nel Sud Sardegna. Quello registrato nell’impianto sardo è stato anche il numero più alto di iscritti in una singola gara durante l’intero weekend.

Terza posizione per il Veneto, che ha portato 24 tiratori sulle pedane del TAV Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, per il Campionato Regionale Estivo di Skeet.