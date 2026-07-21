Arrampicata, Chelleris è d’argento ai Mondiali U19: la finale si può rivivere su Sportface TV

Andrea Ludovico Chellersi regala all’Italia una splendida medaglia d’argento ai Mondiali Giovanili di arrampicata sportiva di Arco 2026. Davanti al pubblico del Climbing Stadium, l’azzurro ha conquistato il titolo di vicecampione del mondo Lead Under 19, chiudendo alle spalle del sudcoreano Chanjin Jung. La finale e tutte le emozioni della serata possono essere riviste gratuitamente su Sportface TV.

Chelleris sfiora il titolo mondiale

Dopo il terzo posto nelle qualificazioni, Chelleris ha superato una semifinale molto selettiva raggiungendo la presa 43 e qualificandosi tra gli otto finalisti. Nell’ultimo atto il pordenonese delle Fiamme Oro ha affrontato una via estremamente impegnativa, caratterizzata da continui spalmi, compressioni e pochissime occasioni per recuperare energie.

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Con una progressione precisa ed elegante, l’azzurro è arrivato fino alla presa 45+, risultato che lo ha portato momentaneamente in testa e ha fatto esplodere il pubblico di Arco. Soltanto Jung, ultimo atleta a scendere in parete, è riuscito a fare meglio, spingendosi fino alla presa 48+ e conquistando l’oro. Il giapponese Ryusei Hamada ha completato il podio con 40+.

Una stagione da protagonista

L’argento mondiale conferma la crescita straordinaria di Chelleris, già Campione Italiano Giovanile Lead, secondo in Coppa Italia Senior e vincitore della tappa di Coppa Europea Giovanile di Dornbirn. Nel corso della stagione ha inoltre partecipato a due appuntamenti di Coppa del Mondo Senior, accumulando esperienza ai massimi livelli.

L’azzurro ha sottolineato quanto fosse importante conquistato una medaglia proprio ad Arco, luogo speciale per i suoi allenamenti con la Nazionale. Grande soddisfazione anche da parte del Presidente FASI Davide Battistella, che ha evidenziato il valore tecnico e simbolico del risultato. Chi non ha seguito in diretta la finale la può rivedere su Sportface TV.