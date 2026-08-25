US Open, Errani e Vavassori perdono all’esordio! Va avanti Cobolli

Errani e Vavassori sono costretti a abdicare già all’esordio nel doppio misto agli US Open. Cobolli, invece, vola ai quarti di finale

Si chiude anzitempo, anzi subito, l’avventura nel doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori agli US Open 2026. La coppia azzurra, due volte campioni in carica e grande speranza del tennis italiano a Flushing Meadows, è stata eliminata a sorpresa al primo turno dalla formidabile accoppiata russa composta da Mirra Andreeva e Andrey Rublev.

Un verdetto che suona come una doccia fredda per i colori azzurri, che vedono svanire nel nulla il sogno di conquistare un storico e irripetibile terzo titolo consecutivo nel prestigioso torneo newyorkese.

L’esordio sulla cornice iconica dell’Arthur Ashe Stadium non è stato quello sperato dai tifosi. Nonostante l’esperienza maturata e l’intesa collaudata che aveva portato i due atleti a trionfare nelle ultime due edizioni, Errani e Vavassori hanno trovato un muro difficile da superare fin dai primi scambi.

La giovane e talentuosa Andreeva, supportata dalla potenza devastante e dalla precisione chirurgica di Rublev, ha dettato i ritmi del match, sfruttando con cinica efficacia ogni minima incertezza della coppia italiana.

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Non sono bastati il cuore e la grinta che hanno sempre contraddistinto il duo azzurro per ribaltare un partita che si è messa male e che, sulla carta, li vedeva nettamente favoriti. Questa uscita di scena prematura lascia un grande rimpianto, ma non cancella l’impresa straordinaria compiuta negli anni precedenti.

Errani e Vavassori subito out, Cobolli va avanti

Ora, per Errani e Vavassori, si apre una fase di riflessione, mentre il torneo di doppio misto degli US Open 2026 prosegue senza i suoi campioni più amati, lasciando spazio a nuove, emozionanti storie e colpi di scena.

Arriva, però, anche una gioia per il tennis azzurro. Infatti, Flavio Cobolli ha vinto, in coppia con Belinda Bencic, la sfida contro Townsend/Zverev. Se la vedrà ai quarti di finale contro i vincenti della sfida tra S.Williams/Alcaraz e Routliffe/Glasspool.