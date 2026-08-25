Giochi del Mediterraneo, lotta: l’Italia femminile sfodera un poker di medaglie. Rivivi la diretta su Sportface Tv

L’Italia femminile brilla anche nella lotta ai Giochi del Mediterraneo, arrivano diverse medaglie pesanti: rivedi la diretta su Sportface TV

La lotta femminile tricolore si è difesa benissimo al PalaWojtyla di Martina Franca. In una giornata che sarà comunque storica per l’Italia, è arrivato un prestigioso poker di medaglie, portando a sei il totale dei podi conquistati in questa rassegna.

È mancata forse solo un po’ di fortuna per arrivare al titolo, ma le ragazze hanno dimostrato un carattere straordinario, salendo sul podio in quattro occasioni su sei atlete convocate. Questo dimostra la solidità di un movimento azzurro che continua a non deludere.

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L’assalto all’oro è stato sfiorato da Laura Godino, che nei 68 kg ha lottato fino all’ultimo secondo contro la campionessa d’Europa in carica, la turca Nesrin Bas, arrendendosi solo per 4-2 e conquistando un preziosissimo argento.

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Tris pazzesco di bronzi per l’Italia nella lotta

Ma la serata è esplosa di gioia con un tris di bronzi che vale comunque moltissimo per il morale della squadra. Emanuela Liuzzi ha dominato la finale di consolazione dei 50 kg, imponendosi con un perentorio 5-0 sulla tunisina Chahrazed Ayachi, beneficiando poi del forfait della francese Josephine Haemmerle.

Spettacolo puro anche dalla giovane promessa Fabiana Rinella, autrice di un 6-0 con schienamento ai danni della tunisina Chahd Jeljeli nei 57 kg. A chiudere in bellezza il quadro dei successi è stata la poderosa Enrica Rinaldi, che nei pesi massimi ha travolto la francese Kendra Dacher con un netto 7-0.

Unico rammarico il quinto posto di Immacolata Danise nei 62 kg. Una rassegna che consacra il movimento femminile della lotta italiana come una realtà solida e pronta a sognare in grande, proiettando il settore verso un futuro competitivo.