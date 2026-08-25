Giochi del Mediterraneo, nuoto: altri 6 ori per l’Italia! Gli highlights su Sportface Tv

L’Italia si dimostra ancora una volta in un momento di forma straordinario nel nuoto ai Giochi del Mediterraneo: sono arrivati altri 6 ori

È stata un’altra giornata pazzesca per l’Italia del nuoto a Taranto, in chiusura, ma l’eco dell’impresa azzurra continuerà a lungo. L’Italia ha sfoderato una prestazione da manuale – l’ennesima degli ultimi giorni – incamerando ben sei ori, sei argenti e quattro bronzi.

Un bottino giornaliero che porta il totale complessivo della rassegna a un impressionante 51 medaglie, con 19 ori che certificano il dominio tricolore nel bacino pugliese.

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Il faro di questo finale a effetto è stato senza dubbio Alberto Razzetti. Il ligure ha messo la firma sulla sua ennesima, straordinaria prestazione, dominando i 200 metri farfalla con un nuovo record della manifestazione (1’55”29). Si laurea così a pieno titolo come uomo di copertina per l’Italia, dopo aver già fatto incetta di ori nelle prove dei 100 e 200 delfino e nei 400 misti.

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Il trionfo Azzurro nel nuoto ai Giochi del Mediterraneo

Ma la giornata è stata un autentico trionfo collettivo. Sara Franceschi ha aperto le danze con l’oro nei 200 misti, seguita a ruota dall’exploit di Simone Spediacci, autore di un nuoto intelligente e del record della competizione nella stessa specialità maschile.

Non sono mancate le doppiette che hanno fatto sognare i tifosi: Giovanni Guatti e Lorenzo Ballarati hanno monopolizzato il podio dei 50 stile libero maschili, mentre Paola Borrelli ha solcato con autorità la vasca dei 200 farfalla. A suggellare la festa, il sigillo di classe di Matteo Diodato nei 1500 stile libero, con Ivan Giovannoni a completare il podio tricolore.

Un finale col botto che conferma il nuoto italiano come una delle colonne portanti del movimento sportivo nazionale, pronto a guardare al futuro con ambizioni sempre più importanti.