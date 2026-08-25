Europei volley 2026, Italia-Slovacchia 3-0: quarta vittoria e primato, ora la Francia

Le azzurre di Julio Velasco restano perfette nella Pool D: 25-19, 25-18, 25-20 e dodici punti in classifica senza aver ancora perso un set. Mercoledì la sfida alla Francia vale il primo posto nel girone.

L’Italia supera 3-0 la Slovacchia e conquista la quarta vittoria consecutiva agli Europei femminili di volley 2026. Allo Scandinavium di Göteborg le azzurre di Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18, 25-20, salgono a quota 12 punti e conservano il comando della Pool D.

Il percorso dell’Italvolley resta immacolato: quattro successi per 3-0 e nessun set perso. Mercoledì arriverà il confronto con la Francia, decisivo per il primo posto nel girone.

Velasco lascia a riposo Antropova e Fersino

Per la quarta partita del torneo Velasco concede un turno di riposo ad Ekaterina Antropova ed Eleonora Fersino. In campo dall’inizio la diagonale formata da Alessia Orro e Paola Egonu, con Miriam Sylla e Stella Nervini in banda, Anna Danesi e Sarah Fahr al centro e Ilaria Spirito libero.

La Slovacchia parte con Kohutova in regia, Suderlikova opposto, Herdova e Sepelova schiacciatrici, Hrusecka e Kormendyova centrali e Magdinova libero.

Egonu trascina l’Italia nel primo set

La Slovacchia parte meglio e sale sul 4-2, ma l’Italia reagisce immediatamente affidandosi a una Egonu particolarmente efficace in attacco.

Le avversarie provano nuovamente ad allungare, ma Danesi e Fahr aumentano la pressione a muro e Nervini firma il sorpasso sul 14-13. Sylla trova prima la parallela del 17-15 e poi una diagonale che vale il 18-16.

Il muro di Danesi porta l’Italia sul 19-16 e indirizza definitivamente la frazione. Nel finale la Slovacchia commette qualche errore di troppo e Adigwe chiude sul 25-19.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Italia dominante nel secondo parziale

Nel secondo set le azzurre partono fortissimo e volano subito sul 5-0. Nervini continua a incidere, mentre Egonu trova con continuità soluzioni vincenti anche in parallela.

L’ace di Orro porta il punteggio sull’11-6. Spirito dà solidità alla seconda linea e, quando la Slovacchia prova a riavvicinarsi, Egonu risponde con due attacchi che mantengono l’Italia saldamente avanti.

Sylla firma il 19-14, mentre Sepelova prova a tenere in partita la formazione slovacca. Le azzurre arrivano però sul 23-17, quindi il muro Danesi-Egonu procura il set point. L’errore al servizio di Trebichavska consegna all’Italia il 25-18 e il 2-0.

Slovacchia battuta 3-0, Italia ancora senza set persi

Più combattuto l’avvio della terza frazione, con l’Italia comunque davanti sul 12-9 e la Slovacchia costretta a inseguire.

La squadra di Velasco mantiene il controllo del gioco e non permette alle avversarie di riaprire la partita. Il 25-20 mette fine all’incontro e certifica il quarto successo consecutivo delle azzurre.

L’Italia continua così il proprio Europeo senza sbavature: dodici set vinti e nessuno perso nelle prime quattro giornate della Pool D.

Italia-Francia vale il primo posto nella Pool D

Le azzurre torneranno in campo mercoledì 26 agosto, ancora allo Scandinavium, per affrontare la Francia.

La sfida metterà in palio il primo posto nel girone e rappresenterà l’ultimo appuntamento della prima fase per una Nazionale italiana che arriva all’incontro a punteggio pieno.