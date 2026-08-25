Giochi del Mediterraneo, ginnastica ritmica: Sella e Fucci volano in finale

La ginnastica ritmica regala grandi speranze a Taranto, per i Giochi del Mediterraneo: Sella e Fucci si sono qualificate per la finale

La ginnastica ritmica italiana accende di speranza il pubblico di casa ai Giochi del Mediterraneo 2026. Nelle qualificazioni del concorso generale individuale, disputatesi oggi, le azzurre Margherita Fucci e Viola Sella hanno centrato l’obiettivo principale: staccare il pass per la finale di mercoledì 26 agosto, dove andranno a caccia di medaglie con il cuore leggero e grandi ambizioni.

Il turno preliminare, che valuta i tre migliori punteggi sui quattro attrezzi, ha visto il netto dominio delle favorite spagnole. Daniela Pico guida la classifica con un solido 82.950, esprimendo il massimo al cerchio e alle clavette, mentre la connazionale Alba Bautista segue a ruota.

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Tuttavia, la vera notizia per l’Italia è la straordinaria compattezza del duo azzurro. Margherita Fucci ha chiuso al quarto posto con 79.000 punti, mostrando grande solidità al nastro e alle clavette, nonostante un piccolo passo falso alla palla. A stretto giro, Viola Sella ha stazionato in quinta posizione con 78.850 punti, trascinata da un eccellente esercizio alle clavette e una performance convincente al nastro.

La giornata della ginnastica ritmica individuale ai Giochi del Mediterraneo

La sorpresa del giorno è la turca Hatice Gokce Emir, seconda con 81.250 punti, che si candida come possibile rivelazione del torneo.

Con Francia, Slovenia, Cipro e Portogallo rappresentate nella top ten, la finale di mercoledì promette scintille assolute. Ma l’Italia, forte del calore del pubblico amico, è pronta a trasformare questa qualificazione in un’impresa storica. Le pedane di Taranto attendono le loro regine per un sogno che potrebbe diventare realtà.

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