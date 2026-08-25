Taranto 2026, badminton: Caponio e Hamza in finale per l’oro, bronzo per Toti – Le emozioni su Sportface TV

Giornata storica per l’Italia al Francavilla Sport Hall: Fabio Caponio supera Abian Vicen e Yasmine Hamza rimonta Sotiriou. Giovanni Toti si ferma in semifinale e conquista il bronzo. Mercoledì 26 agosto le due finali azzurre.

Giornata da ricordare per il badminton italiano ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Fabio Caponio e Yasmine Hamza hanno conquistato l’accesso alle rispettive finali per la medaglia d’oro, mentre Giovanni Toti ha chiuso il proprio torneo con il bronzo.

Le emozioni azzurre sono state trasmesse in diretta sulla piattaforma Sportface TV, sulla quale è possibile rivedere gli highlights dell’evento.

Sui campi del Francavilla Sport Hall l’Italia si è così assicurata tre medaglie. Fuori dalla lotta per il podio invece Gianna Stiglich Guzman, eliminata nei quarti dalla francese Leonice Huet.

Caponio batte Abian Vicen e vola in finale

Dopo il bye al primo turno, Fabio Caponio aveva superato negli ottavi il cipriota Aristotelis Aris Kattirtzi Ranjbar con un netto 21-5, 21-9.

Più complicato il quarto di finale contro il portoghese Diogo Marreiros Gloria. Perso il primo game 11-21, il ventisettenne pugliese di Santeramo in Colle ha reagito dominando il secondo 21-3 e completando la rimonta con il 21-16 del parziale decisivo.

In semifinale Caponio ha poi superato lo spagnolo Pablo Abian Vicen per 21-14, 21-18, guadagnandosi il diritto di giocare per il titolo.

Mercoledì 26 agosto affronterà il croato Aria Dinata.

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Toti si ferma in semifinale e conquista il bronzo

Proprio Dinata ha interrotto il cammino di Giovanni Toti, imponendosi nella semifinale per 21-15, 21-16. Per l’azzurro arriva così la medaglia di bronzo.

Il venticinquenne di Chiari, primo italiano della storia a vincere un incontro olimpico nel singolare maschile a Parigi 2024, aveva usufruito di un bye ai sedicesimi.

Negli ottavi aveva battuto il turco Nurullah Sarac per 21-19, 21-9, mentre nei quarti aveva regolato il maltese Samuel Cassar con il punteggio di 21-9, 21-10.

Hamza, altra rimonta e finale contro Arin

Finale conquistata anche da Yasmine Hamza. Dopo il bye all’esordio, la ventiduenne palermitana aveva superato 2-0 la cipriota Charalampia Michael negli ottavi.

Ai quarti era arrivata la prima rimonta della giornata: dopo aver perso 12-21 il primo game contro la croata Jelena Buchberger, Hamza si era imposta 21-18, 21-16 nei due successivi.

Copione simile in semifinale contro la greca Grammatoula Sotiriou. L’azzurra ha subito un pesante 5-21 nel primo parziale, ma non si è disunita: 21-18 nel secondo e 21-17 nel game decisivo per conquistare almeno l’argento.

In finale Hamza affronterà la turca Neslihan Arin, che nell’altra semifinale ha battuto Leonice Huet per 21-8, 21-18.

Stiglich Guzman eliminata nei quarti

Il percorso di Gianna Stiglich Guzman si è invece fermato ai quarti di finale del singolare femminile.

L’azzurra è stata battuta dalla francese Leonice Huet al termine di tre game, con il punteggio di 21-12, 18-21, 21-13.

Mercoledì 26 agosto due finali per l’Italia

Il badminton azzurro si presenterà dunque all’ultima giornata con due possibilità di conquistare il titolo: Caponio contro Dinata nel singolare maschile e Hamza contro Arin nel femminile.

A questi risultati si aggiunge il bronzo già conquistato da Toti, per una giornata che ha proiettato l’Italia tra le grandi protagoniste della disciplina a Taranto 2026.

Taranto 2026 anche su Sportface TV

Le gare dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmesse dalla Rai in collaborazione con il CONI. La copertura viene integrata dalla produzione streaming di Italia Team TV anche grazie al contributo di Sportface, partner tecnologico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Una selezione di eventi è disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV, in diretta o in differita.