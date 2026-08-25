Giochi del Mediterraneo, bocce: successo per Rizzi e Chiapello. Rivivi la diretta su Sportface TV

L’Italia chiude alla grande la rassegna delle bocce ai Giochi del Mediterraneo con una giornata straordinaria: arrivano nuove medaglie

Le bocce azzurre fanno emozionare ancora una volta tutta l’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, regalando al numeroso pubblico del Palazzetto dello Sport di Montemesola un finale di rassegna assolutamente indimenticabile.

Dopo una giornata già ricchissima di soddisfazioni, con tre ori e un prezioso bronzo già solidamente in bacheca, la serata si accende di ulteriori, vibranti emozioni grazie all’argento di Matteo Mana e all’oro del doppio di pétanque.

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A inaugurare il bottino serale è stato Matteo Mana nel singolo di volo di precisione. Il campione azzurro ha disputato una finale tiratissima, arrendendosi solo per un’incollatura al tunisino Achref Zouaoui con il punteggio finale di 11-9, conquistando comunque un argento luccicante, un’autentica impresa sportiva e che dimostra la sua tenacia.

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Italia oro nel doppio di petanque: spettacolo a Taranto

Ma il vero apice della festa è arrivato poco dopo, con la coppia composta da Diego Rizzi e Andrea Chiapello. Il duo tricolore ha dominato la finalissima del doppio maschile di pétanque, imponendosi con un netto e perentorio 9-4 sugli spagnoli Manel Luque Gonzalez e Sergi Ruiz Alvarez.

Una vittoria storica che ha il dolce sapore della doppietta personale per Rizzi, già salito sul gradino più alto del podio in mattinata proprio contro Luque Gonzalez nella prova individuale, mostrando una superiorità tecnica davvero schiacciante.

Un sigillo perfetto per una spedizione che consacra il movimento boccistico italiano come una delle eccellenze assolute del panorama europeo. Vi ricordiamo che i Giochi del Mediterraneo sono visibili in diretta su Sportface Tv.