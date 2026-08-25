Vuelta 2026, Pogacar domina ad Andorra: vittoria in solitaria e maglia rossa sempre più salda

Lo sloveno attacca a 50 chilometri dal traguardo e fa il vuoto nella quarta tappa, la Andorra-Andorra di 104,8 km. Secondo Widar a 2’39”, terzo Gall. Per Pogacar è il 21° successo stagionale.

Tadej Pogacar domina la quarta tappa della Vuelta a Espana 2026 e consolida la maglia rossa. Il campione del mondo dell’UAE Team Emirates-XRG si è imposto in solitaria nella Andorra-Andorra di 104,8 chilometri, costruendo il successo con un attacco lanciato a 50 km dal traguardo.

Il fuoriclasse sloveno ha chiuso con 2’39” di vantaggio sul belga Jarno Widar della Lotto Intermarché. Terzo posto per l’austriaco Felix Gall della Decathlon CMA CGM Team.

Pogacar attacca sulla Collada de Beixalis

La tappa era iniziata con un attacco di circa sedici corridori, ma a 68 chilometri dall’arrivo il gruppo era tornato compatto.

La svolta è arrivata sulla salita della Collada de Beixalis. A 50 km dal traguardo Pogacar ha deciso di rompere gli equilibri e partire da solo.

Alle sue spalle si è formato un gruppo di otto inseguitori con diversi uomini di classifica, tra cui Primoz Roglic, Mattias Skjelmose, Enric Mas e Sepp Kuss, ma nessuno è riuscito a ricucire lo strappo.

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Widar secondo, Gall completa il podio

Pogacar ha progressivamente aumentato il margine e ha tagliato il traguardo con un vantaggio molto ampio, mettendo un altro importante tassello nella corsa alla classifica generale.

Jarno Widar ha conquistato il secondo posto, mentre Felix Gall ha completato il podio di giornata.

Dopo appena quattro tappe, lo sloveno ha già costruito un margine importante sui principali rivali e rafforzato ulteriormente la propria leadership.

Pogacar firma la 21ª vittoria stagionale

Quello di Andorra è il 21° successo stagionale per Pogacar e il 129° della carriera.

Un altro risultato di peso per il campione del mondo, che continua così una stagione già ricchissima di vittorie e conferma la propria superiorità anche nella corsa spagnola.

Pogacar: “Non volevo rimanere isolato contro gli uomini di classifica”

Al termine della tappa lo sloveno ha spiegato la scelta di attaccare da lontano.

“Non volevo rimanere isolato contro gli uomini di classifica quindi ho deciso di attaccare da solo. Speravo solo di sopravvivere fino al traguardo. È stata dura, ma è stata un’altra bellissima giornata”.

Pogacar ha poi commentato il vantaggio accumulato: “Il gap è ottimo e sono molto fiducioso in vista dei prossimi giorni. Andiamo avanti giorno per giorno”.

“Ora ho un buon vantaggio in classifica, vedremo se riuscirò a rimanere in maglia rossa fino alla fine. Sarà dura, ma abbiamo una squadra molto forte, siamo pronti”, ha concluso.

Vuelta 2026, domani la quinta tappa

La corsa proseguirà mercoledì 26 agosto con la Falset Costa Daurada-Roquetes. Terres de l’Ebre, frazione di 173 chilometri.

Pogacar ripartirà ancora una volta in maglia rossa, con un margine rafforzato dopo la prova di forza offerta sulle strade di Andorra.