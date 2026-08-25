Mondiali canottaggio 2026, cinque barche azzurre avanzano: quattro di coppia col miglior tempo

Seconda giornata positiva per l’Italia ad Amsterdam. Chiumento, Panizza, Rambaldi e Gentili vincono la batteria in 6:14.90, miglior crono assoluto. In semifinale anche doppio maschile e i due quattro senza, finale conquistata dal quattro con mix PR3.

Cinque barche azzurre avanzano nella seconda giornata dei Mondiali Assoluti e Pararowing 2026 di Amsterdam. La prestazione più significativa arriva dal quattro di coppia maschile, che vince la propria batteria e firma anche il miglior tempo complessivo dei quattro raggruppamenti.

Accedono alle semifinali anche doppio maschile, quattro senza maschile e quattro senza femminile, mentre il quattro con mix PR3 conquista direttamente un posto in finale.

Quattro di coppia, miglior tempo delle batterie

Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili hanno chiuso la propria prova in 6:14.90, imponendosi sulla Cina grazie a un’accelerazione decisiva negli ultimi 500 metri e a un margine finale di 2”40.

Nonostante il forte vento contrario, gli azzurri hanno realizzato un crono migliore rispetto a quelli ottenuti dai vincitori delle altre batterie: Germania in 6:16.11, Croazia in 6:20.85 e Stati Uniti in 6:23.20.

Un risultato importante anche dopo la finale mancata agli Europei di Varese e in vista della difesa del titolo mondiale conquistato lo scorso anno a Shanghai.

“Siamo venuti qui ad Amsterdam con un’identità solida e la volontà di difendere il titolo mondiale”, ha spiegato Luca Rambaldi. “Abbiamo rotto il ghiaccio nel migliore dei modi in una batteria veramente tosta, con vento contro molto forte. Siamo preparati per affrontare le gare in qualunque condizione, consapevoli che la coesione può fare la differenza”.

Quattro con mix PR3 direttamente in finale

Arriva la qualificazione alla finale anche per il quattro con mix PR3 formato da Martina Osualdini, Carolina Foresti, Marco Frank e Stanislau Litvinchuk, con Chiara Reto al timone.

L’Italia è rimasta al comando per oltre mille metri, prima del sorpasso degli Stati Uniti, vincitori con 6”77 di vantaggio. Il secondo posto vale comunque l’accesso diretto alla finale, prevista giovedì alle 17.40, insieme a Gran Bretagna, Francia, Australia e Germania.

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Doppio maschile avanti dopo i quarti

Supera anche l’ostacolo dei quarti di finale il doppio maschile di Niels Torre e Marco Selva.

Gli azzurri hanno costruito la qualificazione con una forte accelerazione nella parte conclusiva del percorso, riuscendo a superare la Cina. L’Italia ha chiuso terza, a 3”43 dalla Gran Bretagna e 1”02 dalla Spagna.

Semifinale per i due quattro senza

Passa il turno anche il quattro senza maschile di Davide Comini, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola e Alessandro Gardino.

L’equipaggio azzurro ha terminato terzo alle spalle di Gran Bretagna e Australia, esprimendosi soprattutto nella prima parte del percorso. La semifinale è arrivata grazie al terzo dei sei tempi utili nei ripescaggi.

Disco verde anche per il quattro senza femminile composto da Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi. Le italiane hanno chiuso dietro Stati Uniti e Irlanda, precedendo la Germania e facendo registrare la terza migliore prestazione tra le barche non entrate direttamente nelle prime due posizioni.

Colanero e Stefanoni nella finale B del doppio mix PR2

Ilenia Colanero e Daniele Stefanoni, quarti nella propria batteria, hanno invece conquistato l’accesso alla finale B del doppio mix PR2.

Mondiali canottaggio, il programma azzurro del 26 agosto

Il programma indicato per mercoledì 26 agosto prevede diversi equipaggi italiani nuovamente in acqua.

Ore 13.16 – Batteria singolo femminile: Sophie Souwer

Ore 14.02 – Batteria singolo maschile: Gabriel Soares

Ore 16.27 – Semifinale due senza femminile: Laura Meriano, Alice Codato

Ore 16.42 – Semifinale due senza maschile: Matteo Lodo, Giovanni Codato

Ore 16.54 – Semifinale doppio femminile: Clara Guerra, Alice Gnatta

Ore 16.59 – Semifinale doppio maschile: Niels Torre, Marco Selva