US Open, doppio misto: tocca a Musetti con Kalinskaya. Gli italiani in tabellone

Musetti farà coppia con Kalinskaya nel doppio misto agli US Open: tutti gli italiani che parteciperanno all’importante appuntamento americano

Il doppio misto dello US Open 2026 si prepara a infiammare New York. Con l’ingresso ufficiale di nuove coppie di alto profilo, il tabellone di quest’anno si arricchisce di grandissimi nomi e diverse novità rispetto al passato. La grande notizia per i colori azzurri è la partecipazione di Lorenzo Musetti, che scenderà in campo formando un’inedita e intrigante coppia con la russa Anna Kalinskaya.

L’Italia sarà protagonista assoluta nel torneo, che prenderà il via lunedì 24 agosto. E non ci sarà solo la curiosità di vedere Musetti e Kalinskaya in campo insieme, ma anche altre certezze del tennis tricolore a difendere l’onore nazionale.

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Sara Errani e Andrea Vavassori torneranno sul cemento americano con i galloni di bicampioni in carica, dopo i trionfi consecutivi nel 2024 e nel 2025. Al loro fianco ci sarà anche Flavio Cobolli, pronto a fare coppia con l’elvetica Belinda Bencic.

Sinner e Alcaraz non ci saranno nel doppio misto, ma non mancherà lo spettacolo

Tra le altre novità, spicca il forfait di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che hanno scelto di saltare questa edizione. Tuttavia, il torneo non perderà di fascino: a New York sono attesi super team come quello formato da Novak Djokovic e Aryna Sabalenka, che promettono scintille in campo [[5]].

Il doppio misto statunitense, ormai diventato un appuntamento fisso e amatissimo della settimana finale a Flushing Meadows, garantisce senza dubbio spettacolo puro e grande divertimento sui prestigiosi campi di gioco. Con il nuovo tabellone ora finalmente definito nei minimi dettagli, i tifosi italiani possono già sognare in grande.