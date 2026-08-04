Sport in tv oggi martedì 4 agosto: Europei degli sport acquatici e tennis a Montreal, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Fari puntati sugli Europei degli sport acquatici di Parigi, con una giornata interamente dedicata a nuoto artistico, fondo e tuffi. Il programma di martedì 4 agosto propone anche il Giro di Polonia, il Tour de France Femmes e gli impegni degli italiani nel Masters 1000 di Montreal. Su Amazon Prime Video e Samsung TV prosegue inoltre il palinsesto quotidiano di Sportface TV.

Gli Europei degli sport acquatici sono il filo conduttore della giornata. Il programma si apre alle 9.00 con la finale del solo tecnico nel nuoto artistico e prosegue con le due gare sui dieci chilometri del nuoto di fondo, le qualificazioni e le finali dei tuffi e la prova conclusiva del team tecnico.

Nel pomeriggio spazio anche al ciclismo, con la seconda tappa del Giro di Polonia e la quarta frazione del Tour de France Femmes. Dalle 17.00 cominciano invece gli incontri dei tornei di Montreal e Toronto, con Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Flavio Cobolli e gli altri protagonisti del tennis internazionale.

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Sport in tv oggi, martedì 4 agosto

08.30 – PENTATHLON (Europei 2026) – Seconda giornata: non è prevista copertura tv o streaming.

09.00 – NUOTO (Campionati Italiani di categoria 2026) – Prima giornata, sessione mattutina: diretta streaming sul canale YouTube della FIN.

09.00 – NUOTO ARTISTICO (Europei 2026) – Finale del solo tecnico: diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

10.00 – NUOTO DI FONDO (Europei 2026) – Dieci chilometri maschile: diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Uno; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

12.30 – TUFFI (Europei 2026) – Trampolino da tre metri femminile, preliminari: diretta tv su Rai 2 HD dalle 12.30 alle 13.00, su Rai Sport dalle 13.00 fino al termine e su Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

12.54 – CICLISMO – Vuelta a Burgos 2026, prima tappa: non è prevista copertura tv o streaming.

13.15 – CICLISMO – Giro di Polonia 2026, seconda tappa: diretta su Eurosport 2 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.30 – NUOTO DI FONDO (Europei 2026) – Dieci chilometri femminile: diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Uno; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

14.51 – CICLISMO FEMMINILE – Tour de France Femmes 2026, quarta tappa: diretta streaming dalle ore 15.00 su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 15.30 anche su Eurosport 1 HD e DAZN.

16.00 – NUOTO ARTISTICO (Europei 2026) – Finale del team tecnico: diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

17.00 – TENNIS – Masters 1000 di Montreal, incontri del primo e del secondo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, oltre che su Sky Sport Uno dalle 17.00 alle 19.30 e nuovamente dalle 21.30; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Nel programma:

Bellucci-Baez , primo match alle ore 17.00.

, primo match alle ore 17.00. Sonego-Griekspoor , terzo match del programma iniziato alle ore 17.00.

, terzo match del programma iniziato alle ore 17.00. Cobolli-Hanfmann , secondo match della sessione serale, che comincerà dalle ore 00.00 di mercoledì 5 agosto.

, secondo match della sessione serale, che comincerà dalle ore 00.00 di mercoledì 5 agosto. Darderi-Diallo, secondo match della sessione serale, che comincerà dalle ore 01.00 di mercoledì 5 agosto.

17.00 – TENNIS – WTA 1000 di Toronto, secondo turno: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, oltre che su Sky Sport Uno dalle 17.00 alle 19.30 e nuovamente dalle 21.30; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

17.15 – NUOTO (Campionati Italiani di categoria 2026) – Prima giornata, sessione serale: diretta streaming sul canale YouTube della FIN.

19.30 – TUFFI (Europei 2026) – Piattaforma sincronizzata da dieci metri maschile, finale: diretta tv su Rai 2 HD dalle 19.30 alle 20.30, su Rai Sport HD dalle 20.30 fino al termine e su Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

21.15 – TUFFI (Europei 2026) – Trampolino da tre metri femminile: diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Il palinsesto di martedì 4 agosto propone ginnastica ritmica e artistica, podcast, approfondimenti, storie sportive e contenuti dedicati ai protagonisti italiani. La programmazione completa è disponibile su Sportface TV attraverso Amazon Prime Video e Samsung TV. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

00.02.15 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

00.12.50 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

00.49.00 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

01.16.04 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

01.31.42 – FIG Apparatus World Cup di ginnastica ritmica – Baku 2026

07.09.50 – Ronaldo vs Messi: Face Off

08.24.18 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini

08.39.47 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

08.55.48 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

09.19.07 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

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19.01.32 – FIG Apparatus World Cup di ginnastica artistica – Osijek 2026 – Day 1

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