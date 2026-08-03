Europei 2026, tuffi: sfuma il podio per Di Maria. La rimonta non riesce

Niente podio per Sarah Di Maria negli Europei di tuffi 2026: dopo un inizio difficile, cerca la grande rimonta ma non ce la fa

C’erano grandi aspettative nei confronti di Sarah Jodoin Di Maria, invece l’azzurra chiude al sesto posto e, nonostante un ottimo tentativo di rimonta finale, non va oltre il sesto posto.

È stata una gara decisamente complicata per l’azzurra, che è partita male, per poi raddrizzare le cose essenzialmente nella parte centrale della competizione. A quel punto sono tornate le speranze di podio per l’Italia, ma solo per poco tempo, visto che nelle ultime fasi i distacchi sono rimasti comunque importanti.

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Di Maria chiude al sesto posto nella piattaforma: vince la Gran Bretagna

La britannica Bond, alla fine, chiude con un buon distacco da tutte le altre, al primo posto. Poi c’è la tedesca Pfeif e al terzo posto l’olandese Praasternik. Purtroppo, Di Maria paga i troppi errori e non riesce a sfruttare neanche le opportunità che le hanno lasciato per rientrare in gara.

Da segnalare la buona prova di Cheng, sempre per la Gran Bretagna, che riesce a strappare un ottimo quarto posto. Non è questa gara, comunque, che può intaccare gli ottimi Europei che ha disputato finora l’Italia e che potrebbero regalare ancora altre gioie. Di seguito la classifica finale della piattaforma.

1. Bond (Gran Bretagna) – 327.05

2. Pfeif (Germania) – 305.30

3. Praasterink (Paesi Bassi) – 305.15

4. Cheng (Gran Bretagna) – 297.60

5. Gravalos Simon (Svizzera) – 288.10

6. Jodoin Di Maria (Italia) – 284.25

7. Antolino Pacheco (Spagna) – 282.55

8. Kedrina (Atleti Neutrali) – 280.00

9. Vystavkina (Ucraina) – 277.50

10. Wassen (Germania) – 275.85

11. Carvajal San Miguel (Spagna) – 270.60

12. Hallifax (Francia) – 248.35