Giro di Polonia, Jonathan Milan inizia alla grande: subito un successo in volata

Jonathan Milan ha portato a termine un’ottima prova nella prima tappa del Giro di Polonia: cosa è successo nella volata di oggi
Si è aperto nel migliore dei modi, con il trionfo di Jonathan Milan, l’83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale prevalentemente pianeggiante, lunga ben 234 chilometri da Gdynia a Koszalin, il potente velocista friulano della Lidl-Trek è riuscito a imporsi nella volata finale, conquistando una splendida vittoria.
Per il classe 2000 si tratta della 34esima affermazione in carriera, un successo che gli vale anche la conquista della prima maglia di leader della classifica generale.
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La corsa si è animata fin dalle prime battute grazie alla fuga di giornata, composta da Simon Dalby, Rudy Molard, Patrick Gamper, Bart Lemmen, Kamil Malecki e Radoslaw Fratczak.
Jonathan Milan è subito partito con il piede giusto in Polonia
Sul Gran Premio della Montagna di Gora Chelmska, Dries De Bondt ha tentato un ultimo attacco in solitaria, ma i treni delle squadre dei velocisti hanno prontamente annullato l’azione, preparando al meglio lo sprint conclusivo.
Nella volata decisiva, Jonathan Milan ha vinto un emozionante testa a testa con il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step, suo grande rivale anche al Giro d’Italia. L’azzurro ha bruciato il transalpino, anticipando per il terzo gradino del podio il colombiano Juan Sebastian Molano.
Ottima prestazione anche per Matteo Moschetti, che ha chiuso la frazione in ottava posizione, confermando il grande stato di forma del ciclismo azzurro sulle strade polacche in attesa delle prossime tappe di questa prestigiosa manifestazione a tappe internazionale.