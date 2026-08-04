Doualla verso i Mondiali U20: quando gareggia, il programma e gli orari

Kelly Doualla è una delle protagoniste più attese ai Mondiali U20: le gare a cui è iscritta la giovane campionessa azzurra e il programma

Tutti gli occhi sono puntati su Kelly Doualla ai Mondiali Under 20 di atletica leggera in programma a Eugene, negli Stati Uniti, dal 5 al 9 agosto. La promessa italiana, reduce dal trionfo sui 100 metri agli Europei Under 18 di Rieti con lo straordinario tempo di 11.14, si presenta in Oregon con grandi ambizioni.

Nonostante la giovanissima età di appena 16 anni, l’allieva di coach Walter Monti vanta il sesto miglior accredito stagionale nelle entry-list iridate. Affronterà atlete più grandi di uno o due anni sulla pista americana, nota per essere una delle più veloci al mondo. Nessuno traguardo sembra precluso allo sprint e non sarebbe una sorpresa se Doualla stupisse ancora una volta tutti.

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Il calendario e le gare di Doualla ai Mondiali U20

Il calendario prevede un esordio impegnativo mercoledì 5 agosto alle ore 19:54 italiane con le batterie dei 100 metri. In caso di passaggio del turno, la semifinale scatterà alle 03:05 di giovedì 6 agosto. L’eventuale atto finale, valido per l’assegnazione delle medaglie, è invece fissato per le ore 05:35 di venerdì 7 agosto.

Per seguire le gesta della giovane velocista azzurra, non sono previste trasmissioni televisive in diretta. Tuttavia, gli appassionati potranno godersi ogni singola frazione di gara grazie alla diretta streaming gratuita sulla piattaforma Eurovision Sport.

Doualla è pronta ancora una volta a volare e a lottare contro il cronometro sui 100 metri e stavolta fiuta la possibilità di alzare il livello e scrivere la storia. Il traguardo sembra alla portata anche in America.