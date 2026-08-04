ATP Montreal, Berrettini perde contro Navone e la pioggia: eliminato in tre set

Matteo Berrettini non ce l’ha fatta ed è stato eliminato da Navone all’ATP Montreal: la pioggia ha reso ancora più complicato un match infinito

Matteo Berrettini saluta prematuramente il Masters 1000 di Montreal 2026. Il tennista romano, tradendo i favori del pronostico, è stato sconfitto al primo turno dall’argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-3, in una maratona sportiva che è diventata infinita a causa delle continue interruzioni per pioggia.

Ci è voluto quasi un giorno e mezzo per decretare la fine di uno dei match più attesi per i colori italiani in questo torneo. La pioggia ha condizionato pesantemente l’incontro, con sospensioni che hanno spezzato il ritmo dei giocatori.

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Nonostante alcune fiammate d’orgoglio, come la conquista del secondo set al tie-break (7-5), Berrettini non è riuscito a trovare la giusta continuità nel terzo e decisivo parziale. L’azzurro è apparso troppo discontinuo nei momenti chiave, subendo un break a freddo che ha compromesso il suo percorso a Montreal.

Berrettini tradito dalla gestione del match e dalle palle break

Il vero tallone d’Achille di Matteo è emerso chiaramente dalle statistiche finali: una conversione delle palle break impietosa, con appena una palla trasformata sulle dodici a disposizione. Anche il saldo tra vincenti e gratuiti ha pesato come un macigno: 25 vincenti a fronte di ben 62 errori non forzati per il romano.

La sfida si è chiusa dopo oltre tre ore di gioco effettivo, con Navone che ha saputo capitalizzare le incertezze dell’avversario, chiudendo i conti al terzo match point grazie a un dritto in rete di Berrettini. Una battuta d’arresto amara che obbliga l’azzurro a ripartire. Ora dovrà lavorare per ritrovare la giusta concentrazione e smaltire le scorie accumulate in Canada.