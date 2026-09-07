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Tennis

US Open, Bolelli e Vavassori avanzano con autorità: ottavi conquistati senza tremare

Lorenzo De Angelis
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Bolelli Vavassori
Bolelli e Vavassori (IPA Agency) - sportface.it

Simone Bolelli e Andrea Vavassori non si fermano agli US Open 2026. La coppia italiana ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del doppio maschile superando Sander Gille e Sam Verbeek per 6-3 6-4. Una vittoria netta, costruita con grande solidità e con la sensazione di avere avuto il controllo del match dall’inizio alla fine.

Servizio solido e pochi errori: la partita gira subito bene

Vavassori ha sottolineato come il duo italiano avesse preparato molto bene la sfida, studiando gli avversari e riuscendo a trovare due break nei momenti giusti. Anche al sevizio Bolelli e Vavassori hanno concesso pochissimo, mantenendo sempre autorità nei propri turni.

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Bolelli invece ha evidenziato un altro aspetto chiave: i pochi errori gratuiti commessi nello scambio. Gli azzurri hanno costretto Gille e Verbeek a giocare sempre più una palla in più, soprattutto grazie a una risposto molto efficace.

Una coppia sempre più completa

La crescita del duo passa anche dalla capacità di cambiare sparita. Vavassori sta tornando a utilizzare maggiormente il serve and volley, mentre Bolelli resta un riferimento da fondo campo. Il mix tra solidità, variazioni tattiche e affiatamento rende oggi la coppia italiana molto più completa rispetto al passato.

Vavassori

Bolelli e Vavassori passando il turno a New York – Sportface.it

Proprio questa capacità di cambiare soluzione durante il match può diventare un’arma fondamentale nei turni decisi. Gli ottavi sono dunque conquistati con merito, ma la sensazione è che Bolelli e Vavassori abbiano ancora margine. A New York il doppio azzurro continua a dare l’impressione di poter puntare molto in alto. 

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