US Open, Bolelli e Vavassori avanzano con autorità: ottavi conquistati senza tremare

Simone Bolelli e Andrea Vavassori non si fermano agli US Open 2026. La coppia italiana ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del doppio maschile superando Sander Gille e Sam Verbeek per 6-3 6-4. Una vittoria netta, costruita con grande solidità e con la sensazione di avere avuto il controllo del match dall’inizio alla fine.

Servizio solido e pochi errori: la partita gira subito bene

Vavassori ha sottolineato come il duo italiano avesse preparato molto bene la sfida, studiando gli avversari e riuscendo a trovare due break nei momenti giusti. Anche al sevizio Bolelli e Vavassori hanno concesso pochissimo, mantenendo sempre autorità nei propri turni.

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Bolelli invece ha evidenziato un altro aspetto chiave: i pochi errori gratuiti commessi nello scambio. Gli azzurri hanno costretto Gille e Verbeek a giocare sempre più una palla in più, soprattutto grazie a una risposto molto efficace.

Una coppia sempre più completa

La crescita del duo passa anche dalla capacità di cambiare sparita. Vavassori sta tornando a utilizzare maggiormente il serve and volley, mentre Bolelli resta un riferimento da fondo campo. Il mix tra solidità, variazioni tattiche e affiatamento rende oggi la coppia italiana molto più completa rispetto al passato.

Proprio questa capacità di cambiare soluzione durante il match può diventare un’arma fondamentale nei turni decisi. Gli ottavi sono dunque conquistati con merito, ma la sensazione è che Bolelli e Vavassori abbiano ancora margine. A New York il doppio azzurro continua a dare l’impressione di poter puntare molto in alto.