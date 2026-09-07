Canottaggio, Italia da applausi agli Europei Under 23: dieci medaglie e settore giovanile in grande salute

L’Italia chiude con ottime indicazioni gli Europei Under 23 di cannottaggio 2026, disputati a Kruszwica, in Polonia. Dei 17 equipaggi azzurri schierati, ben 10 sono saliti sul podio, un ottimo che permette alla Nazionale di chiudere la manifestazione con lo stesso numero complessivo di medaglie della Romania, dominatrice del medagliere.

Borgonovo firma l’unico oro azzurro

L’unico titolo europeo dell’Italia è arrivato nel singolo pesi leggeri maschile grazie a Luca Borgonovo, protagonista di un finale di stagione di altissimo livello dopo aver conquistato pochi giorni prima anche il bronzo ai Giochi del Mediterraneo.

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Il bilancio complessivo azzurro parla di un oro, cinque argenti e quattro bronzi. proprio la distruzione dei metalli ha relegato Italia al quarto posto nel medagliere, alle spalle di Romania, Germania e Grecia, nonostante il numero elevato di podi.

Dieci podi su 17 barche: il futuro azzurro convince

La Romania ha dominato con nove ori e un argento, mentre Germania e Grecia hanno conquistato un titolo in più rispetto all’Italia. Al di là della classifica, però, il dato più importante riguarda la profondità del movimento azzurro.

Portare 10 equipaggi su 17 a medaglia certifica infatti la qualità del settore giovanile italiano e lascia indicazioni molto molto incoraggianti in prospettiva futuro.