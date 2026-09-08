Andy Diaz cambia pedana: dopo una stagione da re del triplo, arriva “Ballando con le stelle”

Dopo aver dominato il 2026 nel salto triplo, Andy Diaz è pronto per una sfida completamente diversa. L’azzurro entrerà infatti nel cast della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, il celebre programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L’annuncio è arrivato con un video pubblicato sui propri social, nel quale Diaz balla insieme a nonna Milagros.

Un 2026 perfetto prima di cambiare ritmo

Diaz arriva al programma dopo una stagione impeccabile. Nel corso dell’anno ha conquistato l’oro mondiale indoor, il titolo europeo e il Diamond Trophy, confermandosi tra i grandi protagonisti assoluti dell’atletica internazionale. A Birmingham ha inoltre raggiunto 18,15 metri, misura che lo ha portato ancora più vicino al record del mondo.

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Con la stagione agonistica ferma per la pausa autunnale, il triplista delle Fiamme Gialle potrà quindi dedicarsi alla sua passione per il ballo, cimentandosi settimana dopo settimana con samba, cha-cha-cha, tango, valzer e gli altri stili previsti dal programma.

Diaz segue una tradizione azzurra già vincente

L’atletica italiana ha già lasciato il segno a “Ballando con le stelle”. Fiona May vinse nel 2006, Andrew Howe arrivò secondo nel 2014 e Oney Tapia trionfò l’anno successivo. Diaz proverà ora a raccogliere questa eredità.

Nel cast della ventunesima edizione figurano anche Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Anna Safronick, Monica Guerritore e Massimo Ghini. Dopo aver imparato a volare oltre i 18 metri, per Diaz cambia soltanto il terreno: dalla pedana alla pista da ballo, l’obiettivo resta sempre lo stesso: sorprendere.