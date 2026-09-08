Vuelta 2026, Brennan vince la 16ª tappa: quarto successo, Mas resta leader

Il 21enne britannico della Visma, al debutto in un grande giro, si impone a Palos de la Frontera dopo il lavoro di Van Aert. Coquard secondo e Braet terzo. Albanese ottavo, Dainese nono.

Matthew Brennan conquista la 16ª tappa della Vuelta 2026. Il 21enne britannico della Visma si è imposto al termine della Cortegana-La Rábida-Palos de la Frontera di 181 chilometri, centrando il quarto successo personale in questa edizione della corsa spagnola.

Decisivo nel finale il lavoro di Wout Van Aert, che ha pilotato il giovane compagno verso la vittoria. Alle spalle di Brennan hanno chiuso il francese Bryan Coquard e il belga Vito Braet.

Brennan, quarta vittoria alla Vuelta

La stagione del britannico continua così con numeri di grande rilievo. Brennan è infatti al debutto assoluto in un grande giro e con il successo di Palos de la Frontera ha raggiunto quota 11 vittorie nel 2026.

Quattro di queste sono arrivate proprio alla Vuelta, confermandolo tra i protagonisti della corsa nelle tappe adatte alle ruote veloci.

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Albanese e Dainese nella top 10

Due italiani hanno chiuso tra i primi dieci della frazione. Vincenzo Albanese si è classificato ottavo, mentre Alberto Dainese ha terminato in nona posizione.

Classifica generale: Mas ancora in maglia rossa

Nessun cambiamento sostanziale al vertice della classifica generale. Enric Mas, 31enne spagnolo della Movistar, conserva il comando della Vuelta.

Alle sue spalle l’austriaco Felix Gall della Decathlon è secondo con un ritardo di 2’06”, mentre Primoz Roglic occupa la terza posizione a 2’10”. Richard Carapaz è quarto e Oscar Onley quinto.

La Vuelta prosegue verso Siviglia

La prossima frazione sarà la 17ª tappa, Dos Hermanas-Siviglia, ancora di 181 chilometri e sulla carta favorevole ai velocisti.

Nel programma resta poi uno degli appuntamenti più importanti per la classifica generale: la cronometro di 32 chilometri a Jerez de la Frontera, destinata a pesare nella lotta per la maglia rossa.

La Vuelta si concluderà domenica a Granada, con Madrid impegnata nello stesso fine settimana con il Gran Premio di Formula 1.