Dell’Aquila non arretra: brilla anche al Grand Prix di Muju, ora il Kazakistan

L’azzurro Vito Dell’Aquila conquista la medaglia di bronzo al Grand Prix di Muju nei -58 kg in diretta su SportfaceTV, salendo nuovamente sul podio dopo l’oro di Roma. Anche la federazione, attraverso il portale taekwondoitalia, ha voluto celebrare l’ennesimo risultato.

Dell’Aquila in Corea e il duello con Tae Joon Park

Vito Dell’Aquila non smette di stupire. Il lottatore italiano si conferma ai vertici del taekwondo internazionale, raggiungendo le semifinali in terra sudcoreana. Il cammino si interrompe contro il padrone di casa e campione olimpico Tae Joon Park, ma il risultato finale soddisfa ampiamente il campione azzurro.

La trasferta asiatica si è rivelata insidiosa fin dall’inizio. L’atleta ha affrontato un difficile adattamento al fuso orario che ha comportato un drastico calo di peso, visto che Vito ha dovuto smaltire 6 chili in pochi giorni per rientrare nel limite. Nonostante le criticità fisiche e logistiche, il traguardo raggiunto assume un sapore speciale. Proprio a Muju, infatti, l’azzurro vinse la sua prima medaglia mondiale nel 2017, all’epoca ancora adolescente.

La categoria però si conferma durissima, con Jun Seo Bae e il connazionale Eun Su Seo, nel tabellone a testimonianza dell’altissimo livello tecnico. Competere a queste quote a 26 anni è motivo di orgoglio per l’atleta, costretto ad adattarsi costantemente agli stili dei nuovi talenti.

La rinascita di Vito Dell’Aquila in vista del Kazakistan

Una vera rinascita per Vito Dell’Aquila. Dietro questo podio coreano c’è anche tanta voglia di scacciare la sfortuna, come l’infortunio subito a soli sei giorni dal via dei Giochi di Parigi 2024. Proprio di questo ha parlato dopo la conquista della medaglia:

«Anche se ho vinto le Olimpiadi nel 2021 e i Campionati Mondiali nel 2022, penso di aver raggiunto il mio livello più alto prima di Parigi 2024. A Parigi sono stato davvero sfortunato. È stato davvero difficile dal punto di vista mentale, perché ero molto arrabbiato e nervoso. Ho riflettuto sulla mia preparazione e sono diventato mentalmente più forte. Infatti, nelle competizioni successive a Parigi ero ancora più concentrato, perché volevo dimostrare che a Parigi non avevo vinto a causa dell’infortunio».

Oggi Dell’Aquila guarda alle competizioni in modo molto diverso, niente pensieri sulle Olimpiadi di Los Angeles. Nelle prossime settimane il suo mirino sarà puntato dritto sulla finale del Grand Prix in Kazakistan.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it