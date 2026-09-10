Italia, Alessandro Romano sceglie gli azzurri: il centrocampista del Cagliari lascia la Svizzera

Il classe 2006 ha optato per la Federazione italiana dopo aver giocato nelle selezioni giovanili elvetiche fino all’Under 21. Ora sarà a disposizione del ct Roberto Mancini.
Alessandro Romano ha scelto l’Italia. Il centrocampista del Cagliari ha deciso di rappresentare la Nazionale azzurra, optando per la Federazione italiana al posto di quella svizzera.
La scelta del giocatore risulta sulla piattaforma FIFA dedicata ai cambi di nazionalità sportiva e mette così il classe 2006 a disposizione del commissario tecnico Roberto Mancini.
Romano lascia la Svizzera e sceglie l’Italia
Nato a Winterthur, in Svizzera, Romano aveva finora seguito l’intero percorso nelle rappresentative giovanili elvetiche, arrivando fino alla Nazionale Under 21.
Adesso arriva il cambio di scelta internazionale, con il centrocampista che ha deciso di sposare la causa azzurra e di rendersi disponibile per le future convocazioni dell’Italia.
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Dalla Roma al Cagliari
Romano, classe 2006, è cresciuto nel settore giovanile della Roma prima del trasferimento estivo al Cagliari.
Il suo impatto con la nuova squadra è stato immediato: il centrocampista ha infatti trovato anche il gol al debutto in campionato contro il Parma.
Ora per Romano si apre anche una nuova prospettiva in Nazionale, dopo gli anni trascorsi con le selezioni giovanili della Svizzera.