US Open 2026, Zverev vola in semifinale: ora Khachanov. Nella notte Sabalenka-Pegula e Rybakina-Gauff

Il tedesco supera Van de Zandschulp in tre set e centra la semifinale in tutti e quattro gli Slam della stagione. Khachanov avanza dopo il ritiro di Blockx. Oggi tocca alle semifinali femminili con le prime quattro del ranking WTA.
Alexander Zverev continua la sua corsa agli US Open 2026. Il tedesco, numero 2 del mondo e prima testa di serie del tabellone, ha superato senza particolari difficoltà Botic van de Zandschulp nei quarti di finale sul cemento di Flushing Meadows.
Il punteggio finale, 6-2 7-5 6-1 in due ore e 18 minuti, conferma l’ottimo momento di Zverev, che resta tra i principali favoriti per la vittoria del titolo.
Zverev entra nella storia dell’Era Open
Con questo risultato il 29enne di Amburgo diventa il nono giocatore nell’Era Open a raggiungere almeno la semifinale in tutti e quattro i tornei del Grande Slam nella stessa stagione.
Nel prossimo turno troverà Karen Khachanov, che ha conquistato la semifinale dopo il ritiro di Alexander Blockx.
Khachanov approfitta del ritiro di Blockx
Il russo, sceso fino alla 50ª posizione del ranking ATP, conduceva 6-2 7-5 3-2 quando il belga, apparso molto affaticato e condizionato soprattutto da problemi alla schiena, ha deciso di ritirarsi.
Per Khachanov si tratta della terza semifinale Slam della carriera e della seconda agli US Open, dopo quella raggiunta nel 2022. Al termine del torneo tornerà inoltre nella top 30 del ranking ATP.
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US Open 2026, oggi le semifinali femminili
Nella notte italiana spazio invece alle semifinali del singolare femminile, con una situazione particolarmente equilibrata: saranno infatti in campo le prime quattro giocatrici della classifica WTA e le prime quattro teste di serie del tabellone.
Un dato che nei quattro tornei del Grande Slam non si verificava da Wimbledon 2009.
La bielorussa Aryna Sabalenka affronterà l’americana Jessica Pegula con l’obiettivo di continuare la corsa verso il terzo titolo consecutivo a New York.
Nell’altra semifinale Elena Rybakina, nuova numero uno del mondo, sfiderà la statunitense Coco Gauff per un posto nell’ultimo atto del torneo.