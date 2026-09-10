Basket femminile, Italia fuori dai Mondiali e niente pass olimpico: come si può ottenere

L’Italia del basket femminile ha dovuto salutare i Mondiali dopo la sconfitta contro l’Australia: non è arrivato il pass olimpico per le Azzurre, ma lo possono ancora ottenere

Si conclude ai playoff l’avventura dell’Italia ai Mondiali 2026 di basket femminile. Le azzurre, sconfitte dall’Australia – che ora affronterà la Spagna per un posto nei quarti di finale della rassegna iridata -, devono tornare a casa, rinviando così anche l’ottenimento del pass olimpico per Los Angeles 2028.

Il regolamento FIBA è chiaro: soltanto la vincitrice assoluta di questi Mondiali otterrà la qualificazione diretta alle Olimpiadi californiane. Per tutte le altre nazionali, compresa l’Italia, la strada verso i Giochi passerà obbligatoriamente attraverso i tornei preolimpici, in programma dal 10 al 13 febbraio 2028.

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A questi appuntamenti prenderanno parte 16 squadre, suddivise in quattro diversi tornei. L’Europa avrà a disposizione ben 6 posti su 16, che verranno assegnati sulla base della classifica finale degli Europei 2027, in programma dal 16 al 27 giugno tra Belgio, Finlandia, Svezia e Lituania. Le prime sei classificate della rassegna continentale conquisteranno il diritto a giocarsi la qualificazione a Los Angeles nella fase successiva.

L’Italia e i tornei pre-olimpici: la strada verso Los Angeles

Il meccanismo di qualificazione è serrato: in ciascuno dei quattro tornei preolimpici, le prime tre classificate staccheranno il pass olimpico.

Qualora nei gironi fossero inseriti gli Stati Uniti (in quanto Paese ospitante) o la vincitrice dei Mondiali, il regolamento prevede che le due migliori squadre rimanenti del girone ottengano la qualificazione. Per le azzurre, l’obiettivo ora si sposta sull’Europeo 2027: una prestazione di primi piano sarà fondamentale per assicurarsi un posto nei pre-olimpici e mantenere viva la speranza di sognare a cinque cerchi.