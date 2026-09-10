Sport in tv oggi giovedì 10 settembre: Fenerbahçe-Roma e Italia-Svezia, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Fenerbahçe-Roma in Champions League e Italia-Svezia agli Europei di volley sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di giovedì 10 settembre. Grande spazio anche ai quarti di finale dei Mondiali di basket femminile, alla diciottesima tappa della Vuelta a España e agli US Open. Su Sportface TV riflettori inoltre sul 50° Giro della Lunigiana, in diretta su FCI Bike Live, e sul Trofeo delle Aquile di boxe.

Il calcio europeo torna protagonista con una nuova serata di Champions League: alle 18.45 si giocano Fenerbahçe-Roma e PSV-Shakhtar, mentre dalle 21.00 spazio a Como-Lipsia, Bayern-Bodø/Glimt, Manchester United-Sabah e Slavia Praga-Lens.

Alle 21.05 tocca invece all’Italia del volley, impegnata contro la Svezia agli Europei. Nel corso della giornata sono in programma anche quattro quarti di finale dei Mondiali di basket femminile e la sfida Italia-Spagna nella Super Final degli Europei femminili di beach soccer.

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Sport in tv oggi, giovedì 10 settembre

08.00 – PENTATHLON (Europei Under 19) – Qualificazioni femminili: non è prevista copertura tv o streaming.

08.15 – GOLF (DP World Tour) – Irish Open, primo giro: diretta tv dalle ore 14.30 su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW.

11.00 – CICLISMO (50° Giro della Lunigiana 2026) – Diretta su FCI Bike Live, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

11.20 – CICLISMO – Coppa Sabatini: diretta tv dalle ore 15.00 su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+ e HBO Max.

11.30 – BASKET FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Stati Uniti-Ungheria: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

12.34 – CICLISMO FEMMINILE – Faun Tour Femmes, prima tappa: diretta streaming dalle ore 14.10 su Discovery+ e HBO Max.

13.00 – VELA (Europei Formula Kite) – Regate: non è prevista copertura tv o streaming.

13.34 – CANOA SLALOM (Finale Coppa del Mondo, La Seu d’Urgell) – Kayak cross individuale: diretta streaming sul canale YouTube Planet Canoe.

14.00 – VELA (Mondiali ILCA6) – Regate: non è prevista copertura tv o streaming.

14.00 – BEACH SOCCER FEMMINILE (Europei, Super Final) – Portogallo-Ucraina: diretta streaming su streamwayplus.com.

14.00 – VELA (Mondiali iQFoil) – Regate: non è prevista copertura tv o streaming.

14.07 – CICLISMO – Vuelta a España, diciottesima tappa: diretta dalle ore 14.45 su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.30 – BASKET FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Cina-Francia: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

15.00 – VOLLEY (Europei) – Polonia-Portogallo: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su DAZN, Sky Go, NOW ed EuroVolley TV.

15.30 – BEACH SOCCER (Europei, Super Final) – Portogallo-Svizzera: diretta streaming su streamwayplus.com.

16.00 – BOXE (Trofeo delle Aquile 2026) – Diretta sulla piattaforma OTT Sportface TV.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Francia-Svizzera: diretta streaming su EuroVolley TV.

16.45 – BEACH SOCCER (Europei, Super Final) – Spagna-Bielorussia: diretta streaming su streamwayplus.com.

17.45 – BASKET FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Belgio-Germania: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

18.00 – VOLLEY (Europei) – Israele-Ucraina: diretta streaming su EuroVolley TV.

18.00 – BEACH SOCCER FEMMINILE (Europei, Super Final) – Italia-Spagna: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay e streamwayplus.com.

18.45 – CALCIO (Champions League) – Fenerbahçe-Roma: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.45 – CALCIO (Champions League) – PSV-Shakhtar: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.00 – VOLLEY (Europei) – Finlandia-Danimarca: diretta streaming su EuroVolley TV.

19.00 – VOLLEY (Europei) – Turchia-Germania: diretta streaming su DAZN ed EuroVolley TV.

20.45 – BASKET FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Australia-Francia: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Como-Lipsia: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Bayern-Bodø/Glimt: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Manchester United-Sabah: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Slavia Praga-Lens: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.05 – VOLLEY (Europei) – Italia-Svezia: diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay, DAZN, DAZN 1, Sky Go, NOW ed EuroVolley TV.

Non prima delle 22.00 – TENNIS (US Open) – Semifinali del doppio maschile: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

Nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre

01.00 – TENNIS (US Open) – Semifinali del singolare femminile: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche giovedì 10 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.