US Open, Bolelli e Vavassori eliminati ai quarti finale: sconfitta in due set

Si ferma il percorso di Bolelli e Vavassori agli US Open: la coppia italiana si è fermata ai quarti di finale del torneo americano contro Harrison e Skupski

Anche gli ultimi italiani vengono eliminati dagli US Open 2026. L’ultimo Slam della stagione si chiude senza ulteriori soddisfazioni per il tennis nostrano a Flushing Meadows, con l’eliminazione nei quarti di finale del torneo di doppio della coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Le teste di serie numero 4 hanno perso da Neal Skupski e Christian Harrison con un perentorio 6-3, 6-2 in un’ora e 22 minuti di gioco. La partita ha visto un primo set inizialmente promettente per gli azzurri. Bolelli e Vavassori hanno lottato duramente, costringendo gli avversari ai vantaggi nel quinto game e mostrando sprazzi di grande tennis, dimostrando grande abitudine da doppisti.

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Bolelli e Vavassori salutano gli US Open

Tuttavia, la luce si è spenta nell’ottavo gioco: il servizio ha smesso di essere un’arma efficace e il break subito ai vantaggi si è rivelato decisivo. Skupski e Harrison, molto difficili da contenere alla battuta, hanno chiuso il parziale 6-3.

Nel secondo set, la situazione è precipitata rapidamente per i colori tricolori. Un pesante break a zero in apertura e la cessione di diverse palle break hanno portato il punteggio sul 3-0.

Nonostante un coraggioso tentativo di rimonta e la costruzione di due opportunità per il contro-break, è mancata la necessaria concretezza. I due tennisti anglo-statunitensi non hanno tentennato, salvando una palla break e chiudendo la pratica al quarto match point sul 6-2. Una lotta furibonda che si ricorderà, ma che segna l’addio dell’Italia a New York.