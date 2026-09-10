Malagò annuncia: “Sono tranquillo, i precedenti parlano chiaro”

Giovanni Malagò ha reagito alla richiesta respinta dalla Procura di Milano sull’archiviazione dell’indagine: il pensiero del presidente della FIGC

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha scelto la strada della massima tranquillità per rispondere alle recenti polemiche che hanno avvolto la sua carica, legate a un presunto vizio di forma nel suo tesseramento al momento della candidatura.

Interpellato sulla vicenda, che potrebbe teoricamente sollevare dubbi sulla sua incandidabilità, come riporta l’ANSA, il numero uno della Federcalcio si è detto “molto, molto tranquillo” e “sereno”, respingendo con fermezza ogni preoccupazione.

Secondo quanto emerso, il nodo centrale della questione riguarda il mancato tesseramento di Malagò alla Federazione nel periodo precedente alla sua elezione, un requisito che avrebbe potuto rappresentare un ostacolo formale al suo insediamento.

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Tuttavia, il presidente federale ha tenuto a precisare che “i precedenti parlano chiaro”, suggerendo che casi analoghi in passato non hanno mai portato a conseguenze drastiche o a un ipotetico commissariamento dell’ente.

La posizione di Malagò sulla mancata archiviazione

Malagò ha inoltre sottolineato come si stiano insinuando “dinamiche non elettorali” in una vicenda che, a suo dire, dovrebbe restare confinata al puro ambito sportivo e regolamentare. Nonostante la Procura generale della FIGC abbia esaminato la questione e il caso resti formalmente aperto in attesa di pronunciamenti definitivi, la linea del vertice azzurro rimane compatta e fiduciosa.

In questo scenario, mentre il dibattito continua a dividere l’opinione pubblica, Malagò sembra voler voltare pagina, concentrandosi sulle sfide della Nazionale e sulla gestione ordinaria della Federcalcio, forte della convinzione che la sua posizione sia giuridicamente solida e sostenuta da precedenti evidenti.