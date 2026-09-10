Giro della Lunigiana Donne 2026, Orsi vince a La Spezia e conquista la maglia verde

La portacolori della BFT Burzoni si impone nella Arcola-La Spezia davanti a Novolodskaia e Pascut e sale al comando della classifica finale a punti con 180 punti.

Alessia Orsi si prende tappa e maglia al Giro della Lunigiana Donne 2026. La portacolori della BFT Burzoni ha vinto in volata la Arcola (Stab. Poliartigiana)-La Spezia, risultato che ha modificato profondamente anche la classifica generale della competizione.

Quinta nella tappa inaugurale, Orsi si è imposta davanti ad Angelina Novolodskaia, conquistando i 100 punti necessari per salire al comando della Challenge a Punti.

Orsi vince la volata e sale al comando

Alle spalle della vincitrice ha chiuso Novolodskaia, mentre Maddalena Pascut ha conquistato il terzo posto sul traguardo.

Proprio Pascut, grazie al piazzamento ottenuto nella seconda frazione, è salita al secondo posto della classifica generale, scavalcando Elena D’Agnese e la messicana Gaetanna Alhach Sjogren per il miglior risultato di giornata.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Orsi: “Tappa e maglia, non possiamo lamentarci”

La vincitrice ha raccontato così la giornata: “La squadra puntava tanto a questo Giro, abbiamo fatto bene ieri con Giulia Costa Staricco e volevamo difendere la sua Maglia. Però l’obiettivo principale era un altro, ed eravamo un po’ deluse dopo la volata di ieri”.

Decisiva la selezione sulla salita finale: “Quando ho visto che sulla salita finale è iniziata la selezione, e che ero una delle più veloci, ho cominciato a pensare che si potesse vincere”.

Orsi ha poi sottolineato l’importanza del lavoro di squadra nel finale: “Quando Linda Rapporti ha provato ad anticipare, ci siamo trovate in una situazione più complicata. Mia sorella Martina è stata eccellente, e io dovevo per forza ripagare il suo lavoro”.

Infine la soddisfazione per il risultato: “Tappa e maglia, non possiamo lamentarci di nulla, e per me è bello vedere il mio nome in un albo d’oro così prestigioso”.

Giro della Lunigiana Donne, ordine d’arrivo

1. Alessia Orsi (BFT Burzoni)

2. Angelina Novolodskaia (MX1 – Petrucci Gauss Cycling Team)

3. Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze)

4. Elena D’Agnese (Team Ceresetto Canturino)

5. Desiree Bani (MX1 – Petrucci Gauss Cycling Team)

La classifica finale

1. Alessia Orsi (BFT Burzoni) – 180 punti

2. Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze) – 175 punti

3. Elena D’Agnese (Team Ceresetto Canturino) – 175 punti

4. Gaetanna Alhach Sjogren (A.R. Monex Pro Cycling Team) – 175 punti

5. Angelina Novolodskaia (MX1 – Petrucci Gauss Cycling Team) – 145 punti

Le maglie del Giro della Lunigiana Donne 2026

Le maglie ufficiali della quinta edizione, disegnate da NEB18, riportano il logo “La Mia Liguria”.

Maglia Verde, leader della classifica generale, sponsorizzata Poliartigiana Srl: Alessia Orsi (BFT Burzoni)

Maglia a Pois, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Eurocolor: Angelina Novolodskaia (MX1 – Petrucci Gauss Cycling Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani per le nate dopo il 01/01/2009, sponsorizzata G.I.A.D.A.: Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze)

Maglia Arancione, leader dei Traguardi Volanti, sponsorizzata Regione Liguria e Memorial Massimo Vanello: Giulia Costa-Staricco (BFT Burzoni)