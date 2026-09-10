Ultimate Championship, da Tamberi a Jacobs: chi ci sarà e chi no, gli assenti

Gli Ultimate Championship si presentano come un appuntamento molto affascinante per l’atletica: grande attesa per Tamberi e Jacobs, ma ci sono anche due grandi assenti

L’Ultimate Championship 2026, l’atteso e spettacolare evento organizzato da World Athletics in programma a Budapest dall’11 al 13 settembre, si preannuncia come la degna chiusura di un’intensa stagione di atletica leggera.

Tuttavia, la manifestazione non vedrà scendere in pista e in pedana tutti i grandi protagonisti attuali nel mondo dell’atletica. Il programma di gara, infatti, non risulta completo e alcune specialità storiche sono state purtroppo tagliate, non trovando lo spazio che avrebbero meritato in questa prestigiosa kermesse.

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Tra le discipline escluse figurano il salto in lungo maschile e il getto del peso maschile. Questa decisione ha comportato l’assenza forzata di due vere e proprie stelle dell’atletica italiana, ovvero Andy Diaz e Leonardo Fabbri. I due campioni azzurri, che avrebbero avuto tutte le carte in regola dominare nelle loro specialità anche in quest’occasione, non potranno quindi prendere parte alla competizione.

Assenti Diaz e Fabbri: chi ci sarà per l’Italia

A Budapest, in ogni caso, non mancheranno gli atleti in grado di emozionare e catalizzare l’attenzione, in attesa di rivedere presto tutti i campioni italiani in pista e in pedana nel prossimo futuro.

Ci saranno competizioni di altissimo livello con Gianmarco Tamberi, Larissa Iapichino, Marcell Jacobs e Francesco Pernici. Ma attenzione anche alla straordinaria velocità di Zaynab Dosso e della 4×400 mista. Infine, ci saranno Ayomide Folorunso, Eloisa Coiro e Dariya Derkach. Nonostante le assenze di Diaz e Fabbri, il programma non sarà affatto deludente.