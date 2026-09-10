Boxe, Trofeo delle Aquile 2026 a Codroipo: 22 azzurrini U17, diretta su Italia Boxe TV

Dal 10 al 12 settembre il torneo internazionale con Italia, Croazia, Albania e Romania. Sul ring 22 giovani azzurri. Tutte le giornate in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Tre giorni di pugilato internazionale a Codroipo, in provincia di Udine, per il Trofeo delle Aquile 2026. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre il Palasport ospiterà la manifestazione riservata alle Nazionali Under 17 di Italia, Croazia, Albania e Romania.

L’Italia si presenterà con una selezione composta da 22 azzurrini. L’evento, patrocinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Codroipo, sarà trasmesso in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Trofeo delle Aquile, tre giornate live su Italia Boxe TV

La copertura streaming accompagnerà tutte le giornate della competizione. Si partirà giovedì 10 settembre alle 16.00, con una seconda diretta venerdì 11 alle 16.00. La giornata conclusiva di sabato 12 settembre sarà invece trasmessa a partire dalle 18.00.

Gli incontri saranno disponibili su Italia Boxe TV, il canale tematico dedicato alla boxe all’interno della piattaforma OTT Sportface TV.

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I 22 azzurrini convocati per Codroipo

Il responsabile tecnico Franco Federici ha convocato 22 pugili per il torneo internazionale.

46 kg – Luigi Nalli, Sezione Giovanile Fiamme Oro (Lazio)

50 kg – Gaetano Vinci, Cannata Boxe (Sicilia)

52 kg – Arturo Maltoni, Se.Sa Boxing Group Porto Torres (Sardegna)

52 kg – Denis Lebedenko, Valenzana “Pietro Baldini” (Piemonte)

54 kg – Brian Lo Piccolo, Cannata Boxe (Sicilia)

54 kg – Billal Belmokhtar, Sezione Giovanile Fiamme Oro

54 kg – Alessandro Falcone, Irpinia Pro Ring (Campania)

57 kg – Francesco Natoli, Accademia Pugilistica dello Stretto (Calabria)

57 kg – Mario Reale, Sezione Giovanile Fiamme Azzurre

57 kg – Nicolas Dichiera, Vincenzo Avolio Boxe Castrovillari (Calabria)

60 kg – Lorenzo De Luca, Sezione Giovanile Fiamme Oro

60 kg – Cesare Spaziani, Gym Boxe Setteville Nord (Lazio)

63 kg – Valentino Risoluti, Abis Boxing Team (Lazio)

63 kg – Mattia Fabi, Rignano Boxing Club (Lazio)

66 kg – Raul Barone, Barone Fight Club (Lazio)

70 kg – Niccolò Battaglia, Boxing Club Pulimeno (Toscana)

75 kg – Logan Belussi, Accademia 360 Boxing Team (Liguria)

75 kg – Roberto Miglietta, Pol. Vivere Solidale con lo Sport (Puglia)

80 kg – Dario Angilletti, Sporting Filippella Boxe Setteville A.R.L. (Lazio)

80 kg – Claudio Lorusso, Quero-Chiloiro (Puglia)

+80 kg – Achille Vinciati, Boxe Riviera Friulana (Friuli Venezia Giulia)

+80 kg – Cristian Arena, Scuola Pugilistica Pomigliano (Campania)

Lo staff tecnico dell’Italia

A guidare la spedizione azzurra sarà il DT Giovanni De Carolis. Il responsabile tecnico è Franco Federici, affiancato dai tecnici Nazzareno Mattei e Francesco Varamo.

Il Trofeo delle Aquile offrirà così agli Under 17 italiani un importante confronto internazionale contro le selezioni di Croazia, Albania e Romania, con tre giornate di incontri da seguire integralmente in streaming.

Trofeo delle Aquile 2026: dove vederlo in diretta

Giovedì 10 settembre, ore 16.00 – diretta Italia Boxe TV, Sportface TV

Venerdì 11 settembre, ore 16.00 – diretta Italia Boxe TV, Sportface TV

Sabato 12 settembre, ore 18.00 – diretta Italia Boxe TV, Sportface TV