Tennis in tv, US Open 2026 su Sky e NOW dal 30 agosto: fino a sette canali e tutti i campi in diretta

Da domenica 30 agosto a domenica 13 settembre lo Slam di New York in diretta con copertura integrale. Sky Sport Tennis canale principale, Diretta Tennis su Sky Sport Max, Sky Sport Plus ed Extra Match per seguire ogni incontro. Nove italiani nel main draw.

Due settimane di grande tennis su Sky e in streaming su NOW con gli US Open 2026. Da domenica 30 agosto a domenica 13 settembre il circuito si sposta a New York per l’ultimo Slam della stagione, con una copertura che arriverà fino a sette canali Sky dedicati e la possibilità di seguire in diretta tutti gli incontri di singolare e doppio disputati sui campi di Flushing Meadows.

Il riferimento principale sarà Sky Sport Tennis, canale 203, che proporrà l’intero programma dell’Arthur Ashe Stadium. La copertura sarà completata, a seconda delle giornate, da Sky Sport Uno, Sky Sport Max e dai canali 251, 252, 253 e 254, con particolare attenzione agli incontri degli italiani.

US Open, tutti i campi disponibili su Sky e NOW

Su Sky Sport Max tornerà “Diretta Tennis”, con una regia dedicata che passerà da un campo all’altro per mostrare in tempo reale i momenti principali dei match contemporaneamente in corso.

I clienti Sky potranno inoltre accedere a tutte le partite di singolare e doppio attraverso Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde di Sky Q via satellite oppure la funzione interattiva di Sky Glass e Sky Stream collegati a Internet.

Per gli abbonati NOW sarà invece disponibile Extra Match, attraverso il quale sarà possibile accedere ai canali con le immagini live provenienti da tutti i campi del torneo.

Sky Tennis Show due volte al giorno

La copertura non si limiterà alle partite. Ogni giornata sarà accompagnata da Sky Tennis Show, condotto da Eleonora Cottarelli insieme ai talent di Sky Sport.

Il programma accompagnerà le sessioni degli US Open con analisi, commenti e approfondimenti, sfruttando anche gli strumenti di Sky Sport Tech e la realtà aumentata. Renzo Furlan sarà presenza fissa in studio, mentre nella seconda settimana Flavia Pennetta sarà inviata direttamente a New York. Da Flushing Meadows saranno presenti anche Stefano Meloccaro, Dalila Setti e Paolo Aghemo.

Highlights Show, The Insider e US Open Today

Ogni mattina spazio anche ad Highlights Show: appuntamento alle 8.15 su Sky Sport 24 e alle 8.30 su Sky Sport Tennis per rivedere il meglio della notte americana.

Tra gli approfondimenti ci sarà The Insider, magazine curato da Giuseppe Marzo con Stefano Meloccaro e dedicato anche al dietro le quinte del torneo. Sarà proposto durante la diretta notturna e successivamente alle 11.15 su Sky Sport 24, alle 12.15 su Sky Sport Tennis e alle 12.45 su Sky Sport Uno.

Alle 10 su Sky Sport 24 appuntamento quotidiano anche con US Open Today, dedicato al riepilogo degli incontri disputati nella notte. Disponibili on demand The Insider, Highlights Show, gli highlights dei match principali e, a partire dai quarti, tutte le partite integrali degli italiani oltre alle semifinali e alla finale.

Gli italiani agli US Open 2026

Saranno nove gli italiani presenti nei tabelloni principali. Nel singolare maschile sono annunciati Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci.

Nel torneo femminile toccherà invece a Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.

La squadra di Sky Sport Tennis

La squadra dei talent sarà composta da Paolo Bertolucci, Renzo Furlan, Laura Golarsa, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Barbara Rossi, Nicolò Cotto, Marco Crugnola e Andrea Arnaboldi, ai quali si aggiungerà Flavia Pennetta da New York durante la seconda settimana.

Alle telecronache si alterneranno Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Dario Massara, Federico Ferrero, Riccardo Bisti, Gaia Brunelli, Lorenzo Cazzaniga, Nicolò Ramella, Peppe Di Giovanni, Alessandro Lettieri, Calogero Destro, Elia Faggion, Matteo Sfolcini, Filippo Salmini e Andrea Voria.

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US Open su Sky e NOW: il programma dal 30 agosto al 7 settembre

Domenica 30 agosto, 1ª giornata: partite dalle 17 alle 5.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 252, Sky Sport 253 e NOW. Sky Tennis Show alle 16.30 e alle 00.30.

Lunedì 31 agosto, 2ª giornata: incontri dalle 17 alle 6 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 252, Sky Sport 253 e NOW. Sky Tennis Show alle 16.30 e alle 00.30.

Martedì 1° settembre, 3ª giornata: dalle 17 alle 6 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254 e NOW. Sky Tennis Show alle 16.30 e alle 00.30.

Mercoledì 2 settembre, 4ª giornata: dalle 17 alle 6 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254 e NOW. Sky Tennis Show alle 16.30 e alle 00.30.

Giovedì 3 settembre, 5ª giornata: dalle 17 alle 6 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, 252, 253, 254 e NOW. Sky Tennis Show alle 16.30 e alle 00.30.

Venerdì 4 settembre, 6ª giornata: dalle 17 alle 6 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254 e NOW. Sky Tennis Show alle 16.30 e alle 00.30.

Sabato 5 settembre, 7ª giornata: dalle 17 alle 6 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 252, 253 e NOW. Sky Tennis Show alle 16.30 e alle 00.30.

Domenica 6 settembre, 8ª giornata: dalle 17 alle 6 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW. Sky Tennis Show alle 16.30 e alle 00.30.

Lunedì 7 settembre, 9ª giornata: dalle 17 alle 5.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e NOW. Sky Tennis Show alle 16.30 e alle 00.30.

I quarti di finale dell’8 e 9 settembre

Martedì 8 settembre inizieranno i quarti: alle 17.30 il primo quarto del singolare femminile e alle 19.30 il primo quarto maschile su Sky Sport Tennis e NOW. Nella notte, all’1, il secondo quarto femminile e alle 3 il secondo maschile, anche su Sky Sport Uno. Sky Tennis Show alle 17 e alle 00.30.

Mercoledì 9 settembre alle 17.30 si giocherà il terzo quarto maschile e alle 20.30 il terzo femminile. All’1 il quarto e ultimo quarto femminile, alle 3 quello maschile. Anche in questo caso Sky Tennis Show alle 17 e alle 00.30.

Le semifinali degli US Open

Giovedì 10 settembre la programmazione inizierà dalle 22 su Sky Sport Tennis e NOW. Le semifinali del singolare femminile sono fissate all’1 e alle 3. Sky Tennis Show andrà in onda alle 21.45 e alle 00.30.

Venerdì 11 settembre alle 18 sarà il momento della finale del doppio femminile. Alle 21 inizierà la prima semifinale del singolare maschile, seguita all’1 dalla seconda. Le semifinali saranno su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW. Sky Tennis Show alle 17.45, alle 20.30 e alle 00.30.

Le finali sabato 12 e domenica 13 settembre

Sabato 12 settembre alle 18 è in programma la finale del doppio maschile su Sky Sport Tennis e NOW, con diretta anche su Sky Sport Uno dalle 18.30.

Alle 22 toccherà invece alla finale del singolare femminile, in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW. Sky Tennis Show accompagnerà la giornata alle 17.45, alle 21.30 e al termine dell’incontro.

Il sipario calerà domenica 13 settembre con la finale del singolare maschile dalle 20, trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW. Sky Tennis Show sarà in onda dalle 19.30 e nuovamente al termine della finale.