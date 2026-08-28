Diamond League, sei azzurri volano alle Finali di Bruxelles: Tamberi, Diaz e Iapichino sognano il diamantone

Saranno sei gli italiani qualificati alle Finali della Diamond League in programma il 4 e 5 settembre a Bruxelles. In palio ci sarà il prestigioso diamantine, oltre a un premio da 30.000 dollari per ogni vincitore. L’Italia si presenterà con Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, Andy Diaz, Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso e Larissa Iapichino.

Tamberi, Diaz e Fabbri puntano ancora al successo

Nel salto in alto Gianmarco Tamberi cercherò un altro trionfo dopo una stagione impreziosita dal titolo europeo e dalla vittoria in Slesia. Con ci sarà anche Matteo soli, reduce dal bronzo continentale.

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Grande attesa anche per Andy Diaz, terzo nella classifica stagionale del triplo e pronto a rinnovare la sfida con Pedro Pichardo. Nel peso, invece, Leonardo Fabbri proverà a chiudere nel migliore dei modi un’annata staordinaria, caratterizzata dal titolo europeo e dal 22.74 di Eugene, miglior misura mondiale stagionale.

Iapichino dipende il titolo, Dosso cerca il colpo nei 100

Larissa Iapichino arriverà a Bruxelles da campionessa europea e con l’obiettivo di difendere il trofeo conquistato nella scorsa edizione. La toscana ha ottenuto il secondo miglior accredito stagionale nel lungo.

Pass anche per Zaynab Dosso, qualificata con l’ultimo posto disponibile nei 100 metri. Restano invece fuori Nadia Battocletti, Marcell Jacobs, Dariya Derkach e Mattia Furlani, anche se Battocletti potrebbe ancora rientrare in caso di rinunce.