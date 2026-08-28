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Diamond League, sei azzurri volano alle Finali di Bruxelles: Tamberi, Diaz e Iapichino sognano il diamantone

Lorenzo De Angelis
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Leonardo Fabbri
Leonardo Fabbri (IPA Agency) - sportface.it

Saranno sei gli italiani qualificati alle Finali della Diamond League in programma il 4 e 5 settembre a Bruxelles. In palio ci sarà il prestigioso diamantine, oltre a un premio da 30.000 dollari per ogni vincitore. L’Italia si presenterà con Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, Andy Diaz, Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso e Larissa Iapichino.

Tamberi, Diaz e Fabbri puntano ancora al successo

Nel salto in alto Gianmarco Tamberi cercherò un altro trionfo dopo una stagione impreziosita dal titolo europeo e dalla vittoria in Slesia. Con ci sarà anche Matteo soli, reduce dal bronzo continentale.

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Grande attesa anche per Andy Diaz, terzo nella classifica stagionale del triplo e pronto a rinnovare la sfida con Pedro Pichardo. Nel peso, invece, Leonardo Fabbri proverà a chiudere nel migliore dei modi un’annata staordinaria, caratterizzata dal titolo europeo e dal 22.74 di Eugene, miglior misura mondiale stagionale.

Iapichino dipende il titolo, Dosso cerca il colpo nei 100

Larissa Iapichino arriverà a Bruxelles da campionessa europea e con l’obiettivo di difendere il trofeo conquistato nella scorsa edizione. La toscana ha ottenuto il secondo miglior accredito stagionale nel lungo.

Iapichino campionati italiani

Larissa Iapichino (IPA Agency) – sportface.it

Pass anche per Zaynab Dosso, qualificata con l’ultimo posto disponibile nei 100 metri. Restano invece fuori Nadia Battocletti, Marcell Jacobs, Dariya Derkach e Mattia Furlani, anche se Battocletti potrebbe ancora rientrare in caso di rinunce.

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