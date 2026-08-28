Giochi del Mediterraneo 2026, Italia padrona del medagliere: già 40 ori e 110 podi

L’Italia continua a dominare il medagliere dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dopo i primi giorni di gare, la delegazione azzurra ha già conquistato 40 ori, 39 argenti e 31 bronzi, per un totale di 110 medaglie. Un bottino che permette ai padroni di casa di mantenere un margine molto ampio sulle principali rivali e di puntare con decisione verso quota 200 podi complessivi.

Turchia lontana, Grecia e Spagna inseguono

Alle spalle dell’Italia c’è la Turchia, seconda con 24 ori e 53 medaglie complessive. Più staccate Grecia e Spagna, entrambe ferme a 36 podi, mentre la Francia è quinta nel ranking per ori ma ha già raccolto 41 medaglie totali.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’Italia, dunque, ha quasi il doppio delle medaglie della Turchia e più del doppio degli ori. Numeri che certificano un rendimento eccezionale in tantissime discipline.

Obiettivo 200 medaglie per la delegazione italiana

La spedizione azzurra può contare su 497 atleti, impegnati in tutte le discipline previste dal programma. In totale sono 26 le Nazioni partecipanti, con 2854 atleti e 28 sport in calendari.

Con ancora diversi giorni di competizioni e numerose finali da disputare, l’Italia ha quindi la possibilità concreta di incrementare ulteriormente un medagliere già straordinario. Il primo posto appare solidissimo, mentre la prossima grande soglia da raggiungere sarà quella delle 200 medaglie complessive.