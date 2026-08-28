Calcio in tv nel weekend: Serie A, Premier League, Bundesliga e Serie C su Sky e NOW

Da oggi, venerdì 28, a lunedì 31 agosto quattro giorni di calcio su Sky e in streaming su NOW. Cagliari-Inter, Lecce-Roma e Atalanta-Bologna per la Serie A, mentre all’estero spazio a Premier League e Bundesliga. In campo anche Serie C e Serie A Women’s Cup.

Quattro giorni di calcio su Sky e in streaming su NOW, da oggi, venerdì 28 agosto, fino a lunedì 31. Il weekend propone la seconda giornata della Serie A Enilive, il secondo turno di Premier League e Serie C Sky Wifi, l’esordio stagionale della Bundesliga e la seconda giornata della fase a gironi della Serie A Women’s Cup.

Tra gli appuntamenti principali spiccano Cagliari-Inter domenica sera, il doppio Monday Night con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna, oltre alle sfide internazionali Crystal Palace-Manchester City, Liverpool-Nottingham Forest, Tottenham-Newcastle, Manchester United-Ipswich e Aston Villa-Arsenal.

Serie A, tre partite su Sky e NOW

La seconda giornata della Serie A Enilive propone tre gare in co-esclusiva nella programmazione Sky. Si parte domenica 30 agosto alle 20.45 con Cagliari-Inter, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Federico Zancan, commento di Massimo Gobbi, con Valentina Caruso, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi inviati sul campo.

Lunedì 31 agosto doppio appuntamento: alle 18.30 Lecce-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, con Davide Polizzi in telecronaca e Lorenzo Minotti al commento; inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Alle 20.45 Atalanta-Bologna sarà invece trasmessa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, con telecronaca di Dario Massara, commento di Riccardo Montolivo e Marina Presello e Marco Nosotti inviati.

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Premier League, si comincia oggi con il Manchester City

Il secondo turno di Premier League prende il via questa sera alle 21 con Crystal Palace-Manchester City, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, telecronaca di Massimo Marianella.

Sabato 29 agosto alle 13.30 spazio a Liverpool-Nottingham Forest su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, telecronaca Paolo Ciarravano. Alle 16 Bournemouth-Everton su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, con Matteo Marceddu, e Coventry-Hull City su Sky Sport Calcio, telecronaca Christian Giordano. Alle 18.30 Tottenham-Newcastle su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, con Federico Botti.

Domenica alle 15 tre partite: Chelsea-Brighton su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, telecronaca Paolo Ciarravano; Sunderland-Fulham su Sky Sport 251, telecronaca Paolo Redi; Leeds-Brentford su Sky Sport Mix, con Federico Zanon. Alle 17.30 sarà la volta di Manchester United-Ipswich su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, telecronaca Nicolò Ramella.

La giornata si completerà lunedì alle 21 con Aston Villa-Arsenal, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K con Massimo Marianella.

Bundesliga, oggi Bayern Monaco-Stoccarda

In Germania parte la Bundesliga 2026/27. Ad aprire il campionato saranno i campioni in carica del Bayern Monaco, che oggi alle 20.30 ospiteranno lo Stoccarda. Diretta su Sky Sport Max con telecronaca di Pietro Nicolodi.

Sabato alle 15.30 Lipsia-Borussia Mönchengladbach su Sky Sport Max con Giovanni Rispoli, mentre alle 18.30 Borussia Dortmund-Amburgo sarà su Sky Sport Arena con Pietro Nicolodi.

Domenica alle 15.30 Friburgo-Werder Brema su Sky Sport 255 con Christian Giordano e alle 17.30 Augsburg-Schalke 04 su Sky Sport Mix con Andrea Menon.

Anche la 2. Bundesliga su Sky

Nel weekend spazio anche alla terza giornata della 2. Bundesliga. Oggi alle 18.30 Eintracht Braunschweig-Hertha Berlino sarà trasmessa su Sky Sport Calcio con telecronaca di Riccardo Morelli.

Domenica alle 13.30 appuntamento invece con St. Pauli-Kaiserslautern su Sky Sport 254, telecronaca Elia Faggion.

Serie C, oggi cinque partite alle 21

La Serie C Sky Wifi propone il secondo turno da oggi a lunedì, con tutte le partite disponibili su Sky e NOW. Questa sera alle 21 si giocano Barletta-Bari su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, Cavese 1919-Audace Cerignola su Sky Sport 252, Casarano-Giugliano su Sky Sport 253, Pianese-Vado su Sky Sport 254 e Scafatese-AZ Picerno su Sky Sport 255.

Serie C, le partite di sabato 29 agosto

Sabato alle 18 sono in programma Foggia-Salernitana su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, Ravenna-Latina su Sky Sport Mix e Sky Sport 252, Ostiamare-Grosseto su Sky Sport 253, Torres-Sambenedettese su Sky Sport 254, Savoia-Casertana su Sky Sport 255 e Sorrento-Crotone su Sky Sport 256.

Alle 21 toccherà a Monopoli-Catania su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, Spezia-Campobasso su Sky Sport Mix e Sky Sport 253, Forlì-Pescara su Sky Sport 252, Inter U23-Altamura su Sky Sport 254, Pineto-Livorno su Sky Sport 255 e Cosenza-Potenza su Sky Sport 256.

Serie C, il programma di domenica

Domenica 30 agosto alle 18 si disputano Carpi-Juventus Next Gen su Sky Sport 254, Atalanta U23-Guidonia Montecelio 1937 su Sky Sport 255, Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano su Sky Sport 256 e Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli su Sky Sport 257.

Alle 21 spazio a Pergolettese-Union Brescia su Sky Sport 254, Gubbio-Reggiana su Sky Sport 255, Vis Pesaro-Perugia su Sky Sport 256 e Lumezzane-Giana Erminio su Sky Sport 257.

Serie C, cinque gare chiudono il turno lunedì

Il programma terminerà lunedì 31 agosto. Alle 20.30 Novara-F. Caratese sarà su Sky Sport 257. Alle 21 si giocheranno Treviso-Lecco su Sky Sport Mix e Sky Sport 252, Renate-Cittadella su Sky Sport 256, Desenzano-Trento su Sky Sport 257 e Albinoleffe-Ospitaletto su Sky Sport 258.

Serie A Women’s Cup, Milan-Como e Roma-Sassuolo

Nel weekend torna anche la Serie A Women’s Cup con la seconda giornata della fase a gironi. Sabato 29 agosto alle 20.30 Milan-Como sarà in diretta su Sky Sport Calcio, con telecronaca di Gaia Brunelli.

Domenica 30 agosto alle 18 Roma-Sassuolo sarà invece trasmessa su Sky Sport 251 e Sky Sport 258, ancora con Gaia Brunelli in telecronaca.

Gli studi di Sky Sport nel weekend

Alla copertura delle partite si aggiungono gli approfondimenti di Sky Sport. Oggi dalle 20 appuntamento con Speciale Campo Aperto condotto da Leo Di Bello con Riccardo Gentile, Stefano De Grandis e Luca Tommasini, mentre dalle 22.45 Calciomercato-L’Originale sarà in diretta da Capri con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino, Lorenzo Minotti e Aldo Serena.

Sabato spazio alla Casa dello Sport con Mario Giunta, Marco Nosotti e Stefano De Grandis, a Saturday Night Sky con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Giancarlo Marocchi, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi e a Speciale Campo Aperto con Leo Di Bello, Michele Padovano, Dario Massara e Riccardo Gentile. Domenica torneranno Casa dello Sport e Campo Aperto, prima dello Sky Calcio Club di Fabio Caressa con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.

Per Premier League e Bundesliga sono inoltre previsti gli appuntamenti con La Casa dello Sport Internazionale: sabato con Valentina Mariani e Nicola Roggero, domenica con Valentina Mariani e Massimo Marianella.