Europei arrampicata 2026, Italia con 16 azzurri a Laval: Fossali e Zurloni guidano la Speed

Sabato 29 e domenica 30 agosto in Francia i titoli continentali di Lead e Speed. Otto uomini e otto donne nella squadra italiana. Riflettori sui campioni della velocità Fossali e Zurloni, mentre Placci e Schenk guidano il gruppo della Lead.

L’Italia si presenta con 16 atleti ai Campionati Europei 2026 di arrampicata sportiva Lead e Speed, in programma sabato 29 e domenica 30 agosto all’Espace Mayenne di Laval, in Francia.

Otto donne e otto uomini compongono la spedizione azzurra in una rassegna che assegnerà i titoli continentali in due delle tre specialità dell’arrampicata sportiva previste anche ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, insieme al Boulder.

Lead, Nicelli e Scolaris tra le azzurre

Nella Lead femminile l’Italia schiererà Savina Nicelli, Ilaria Scolaris, Viola Battistella e Margherita Pernigotti.

Al maschile saranno invece in gara Giovanni Placci, Filip Schenk, Ernesto Placci e Andrea Ludovico Chelleris.

Le qualificazioni apriranno il programma sabato mattina, mentre semifinali e finali si svolgeranno domenica.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Speed, Fossali e Zurloni a caccia di un altro podio

Particolare attenzione sulla Speed maschile, dove l’Italia potrà contare su Ludovico Fossali e Matteo Zurloni, rispettivamente campione e vicecampione europeo in carica dopo la doppietta ottenuta due anni fa a Villars-sur-Ollon, in Svizzera.

Con loro saranno al via anche Francesco Ponzinibio e Luca Robbiati.

Nel settore femminile toccherà invece a Giulia Randi, Beatrice Colli, Sara Strocchi e Agnese Fiorio.

Sabato qualificazioni e finali della Speed

La due giorni di Laval scatterà sabato 29 agosto alle 8 con le qualificazioni della Lead.

Alle 13 inizieranno invece le qualificazioni della Speed, mentre dalle 19 spazio alle fasi a eliminazione diretta che assegneranno i primi titoli europei del weekend.

Domenica semifinali e finali della Lead

Il programma si completerà domenica 30 agosto con la giornata interamente dedicata alla Lead.

Le semifinali inizieranno alle 9, mentre dalle 15 andranno in scena le finali che assegneranno le medaglie continentali.

Europei arrampicata 2026, il programma di Laval

Sabato 29 agosto

Ore 8.00: qualificazioni Lead

Ore 13.00: qualificazioni Speed

Ore 19.00: fasi finali Speed

Domenica 30 agosto

Ore 9.00: semifinali Lead

Ore 15.00: finali Lead