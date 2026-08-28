Mondiali canoa velocità 2026, Della Giustina ed Embriaco in Finale A a Poznan

Nella mattinata di oggi, venerdì 28 agosto, Olympia Della Giustina conquista l’ultimo atto del C1 500 femminile e Amanda Embriaco quello del KL3 200. Schera e Craciun sfiorano la qualificazione.

Due Finali A per l’Italia nella mattinata dei Mondiali senior 2026 di canoa velocità e paracanoa a Poznan. A centrare l’ultimo atto sono Olympia Della Giustina nel C1 500 femminile, specialità non olimpica, e Amanda Embriaco nel KL3 200 femminile, specialità paralimpica.

Restano invece appena fuori dalla finale principale Andrea Schera nel K1 1000 maschile e Nicolae Craciun nel C1 500, quest’ultimo per soli tre centesimi.

Della Giustina seconda e in Finale A nel C1 500

Nel C1 500 femminile Olympia Della Giustina chiude al secondo posto la terza semifinale con il tempo di 2’19”94.

La prestazione vale il settimo crono assoluto e soprattutto la qualificazione alla Finale A.

Schera primo degli esclusi nel K1 1000

Nelle specialità olimpiche, Andrea Schera va vicino alla qualificazione nel K1 1000 maschile. L’azzurro termina quarto nella prima semifinale in 4’00”44, risultando il primo degli esclusi dalla Finale A.

Per Schera ci sarà quindi la Finale B per il decimo posto.

Nel K1 500 femminile, invece, Agata Fantini conclude settima la terza semifinale in 2’11”32 e dovrà disputare la Finale C per il diciannovesimo posto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Craciun fuori per soli tre centesimi

Finale A sfiorata anche da Nicolae Craciun nel C1 500 maschile.

L’italiano chiude quarto nella terza semifinale con il tempo di 2’02”83, mancando la qualificazione per appena tre centesimi. Anche per lui il programma proseguirà con la Finale B per il decimo posto.

Embriaco conquista la finale nel KL3 200

Ottime notizie dalla paracanoa con Amanda Embriaco. Nel KL3 200 femminile l’azzurra termina seconda nella seconda semifinale in 54”39 e conquista l’accesso alla Finale A.

Nella stessa gara Zakaria Abakar Nouracham chiude nona in 1’06”08 e viene eliminata.

Nouracham era impegnata anche nel VL3 200 femminile, dove ha terminato ottava la prima semifinale in 1’17”21, senza riuscire a superare il turno.

Ciustea e Nicoli in Finale B

Nel VL2 200 maschile Marius-Bogdan Ciustea termina quarto nella prima semifinale con il tempo di 1’01”92.

L’azzurro resta a 80 centesimi dalla qualificazione alla Finale A e dovrà quindi disputare la Finale B per il decimo posto.

Finale B anche per Mirko Nicoli nel VL3 200 maschile: quinto posto nella seconda semifinale in 56”15.

Gasmi eliminato nel VL1 200

Nella specialità non paralimpica del VL1 200 maschile, infine, Saif Eddine Gasmi conclude al nono e ultimo posto la semifinale con il crono di 1’28”31 e viene eliminato.