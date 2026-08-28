Taranto 2026, Italia-Turchia in equilibrio: tennistavolo live su Sportface TV

Giorgia Piccolin pareggia i conti nella semifinale femminile a squadre dopo la sconfitta di Gaia Monfardini. Italia-Tunisia è sull’1-1 nel calcio, mentre gli azzurri inseguono due bronzi nel padel: tennistavolo in diretta su Sportface TV.

È in perfetto equilibrio la semifinale femminile a squadre di tennistavolo tra Italia e Turchia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dopo i primi due singolari il punteggio è sull’1-1 grazie alla vittoria ottenuta da Giorgia Piccolin. La sfida è trasmessa in diretta su Sportface TV.

Tennistavolo, Giorgia Piccolin riporta l’Italia in parità

La semifinale si apre con una battaglia tra Gaia Monfardini e Sibel Altinkaya. La giocatrice turca riesce a imporsi al quinto set per 3-2, conquistando il primo punto dell’incontro.

La risposta italiana arriva nel secondo singolare. Giorgia Piccolin supera Ece Harac con il punteggio di 3-1 e firma l’1-1 nella sfida che mette in palio l’accesso alla finale per l’oro.

La formazione azzurra, completata da Nicole Arlia, cerca così di proseguire il proprio cammino dopo il successo per 3-1 ottenuto nei quarti contro il Portogallo. Italia-Turchia è disponibile live su Sportface TV.

Calcio, la Tunisia raggiunge l’Italia sull’1-1

Si riapre la semifinale del torneo maschile di calcio tra Italia e Tunisia. Gli azzurri passano in vantaggio al 21′ con Diego Perillo, servito da Giovanni Giammattei, e chiudono il primo tempo avanti per 1-0.

La Tunisia trova il pareggio al 60′: Alaaeddine Derbali sfrutta l’assist di W. Dhouib e realizza la rete dell’1-1. La sfida dello stadio Iacovone torna così in completo equilibrio.

Padel, due bronzi in palio per l’Italia

Restano aperte entrambe le finali per il bronzo del padel che vedono impegnate coppie italiane contro il Portogallo.

Nel doppio femminile Giorgia Marchetti e Carolina Orsi conquistano il primo set per 7-5 contro Sofia Araujo e Ana Catarina Nogueira. Le portoghesi reagiscono imponendosi per 6-2 nel secondo parziale: la medaglia verrà quindi assegnata al terzo set.

Situazione favorevole all’Italia nel doppio maschile. Marco Cassetta e Simone Iacovino vincono il primo set per 6-3 contro Nuno e Miguel Deus, mentre il secondo parziale è in equilibrio sul 5-5.

Tiro con l’arco, Italia insegue nella finale per il bronzo

Roberta Di Francesco e Matteo Borsani sono impegnati contro Elia Canales e Andres Temino Mediel nella finale per il bronzo della prova a squadre miste di tiro con l’arco.

Dopo il controllo dei punteggi, la Spagna conduce per 4-2. Il precedente 3-3 è stato infatti corretto, portando la coppia iberica a due punti dalla medaglia.

Nelle altre due finali per il terzo posto l’Italia ha chiuso ai piedi del podio. Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati sono state sconfitte per 5-1 dalla Spagna nella gara femminile, mentre Matteo Borsani, Francesco Gregori e Massimiliano Mandia hanno ceduto 6-0 alla Turchia tra gli uomini.

I titoli a squadre sono stati conquistati dalla Turchia nel torneo femminile, grazie al 5-3 sulla Francia, e dalla Spagna in quello maschile, terminato 6-0 ancora contro la formazione francese.

Judo, Esposito passa dai ripescaggi

Prosegue il programma del judo. Nei 73 kg Fabrizio Esposito supera il greco Nikolaos Gkinis per 3-0 negli ottavi, ma si ferma al golden score nei quarti contro l’algerino Messaoud Redouane Dris, vincitore grazie a uno yuko. Per l’azzurro resta aperta la strada dei ripescaggi.

Eliminazione nei quarti anche per Michela Terranova nei 57 kg. Dopo aver superato la portoghese Ana Catarina Gordo Agulhas, l’italiana viene battuta al golden score dalla kosovara Flaka Loxha.

Nei 60 kg Andrea Carlino cede per 3-1 al francese Yahn Motoly Bongambe, mentre negli 81 kg Manuel Parlati viene eliminato agli ottavi dal portoghese João David Sousa do Carmo Fernando dopo un combattimento durato 9’26”. È ancora in corso il quarto di finale dei 66 kg di Valerio Accogli, costretto a inseguire il serbo Marko Jorgic.

Tiro a segno e vela, gli altri appuntamenti

Nel tiro a segno Danilo Dennis Sollazzo ed Edoardo Bonazzi sono impegnati nelle qualificazioni della carabina da 10 metri, con la finale prevista alle 13.30.

Dalle 12.00 è atteso anche l’inizio del programma della vela con le regate 2 e 3 di ILCA e iQFOiL. Le prove 4 e 5 sono invece previste a partire dalle 14.00.

Il tennistavolo di Taranto 2026 live su Sportface TV

La semifinale femminile a squadre tra Italia e Turchia è trasmessa in diretta su Sportface TV. Segui sulla piattaforma OTT dedicata allo sport le gare e le emozioni dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, in diretta o in differita.