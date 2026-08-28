MotoGP, GP Aragon: Marquez domina le libere, Bagnaia 20°

Marc Marquez chiude davanti a Raul Fernandez e Marco Bezzecchi nella prima sessione del venerdì. In difficoltà Jorge Martin, 18°, e Pecco Bagnaia, soltanto 20°. Nel pomeriggio le Pre-qualifiche in diretta.

Marc Marquez detta subito il passo nel venerdì del GP di Aragon di MotoGP. Lo spagnolo ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere con il miglior tempo di 1’47”532, precedendo le due Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi.

Più complicato l’avvio per alcuni dei protagonisti più attesi del weekend. Il leader del Mondiale Jorge Martin ha terminato in 18ª posizione, mentre Pecco Bagnaia è soltanto 20°.

Marquez davanti alle Aprilia

La prima sessione sul circuito di Aragon ha dunque visto Marc Marquez mettersi alle spalle Raul Fernandez e Marco Bezzecchi, con le due Aprilia subito nelle posizioni di vertice.

Indicazioni positive anche per Fermin Aldeguer e Johann Zarco, rispettivamente nono e undicesimo. Entrambi saranno nuovamente valutati al centro medico, ma al momento dovrebbero poter proseguire regolarmente il weekend.

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Martin e Bagnaia nelle retrovie

La mattinata è stata invece più difficile per Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Il leader della classifica iridata ha concluso soltanto 18°, mentre il pilota italiano ha fatto ancora più fatica, fermandosi al 20° posto.

Per entrambi la sessione pomeridiana diventerà quindi particolarmente importante in vista del prosieguo del fine settimana.

Alle 15 le Pre-qualifiche in diretta

Il programma del venerdì proseguirà nel pomeriggio con le Pre-qualifiche della MotoGP, in programma alle 15.

La sessione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.