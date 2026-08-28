Vuelta 2026, oggi l’arrivo a Valdelinares: Pogacar può dare un’altra spallata alla classifica

La Vuelta a Espana 2026 propone oggi, venerdì 28 agosto, la settima tappa da Vall dell’Alba ad Aramón Valdelinares, 149,8 chilometri con ben 3750 metri metri di dislivello. Una frazione impegnativa, destinata a mettere nuovamente alla prova gli uomini di classifica e con Tadej Pogacar ancora una volta grande favorito.

Cinque salite e finale a quasi 2000 metri

Il percorso prevede numerose difficoltà: Pietro El Remolcador, Alto de Zucaina, Pietro Fuente de Rubielos e Pietro de San Rafael prepareranno il terreno all’ascesa conclusiva.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Gli ultimi 9,8 chilometri saranno infatti interamente in salita verso Aramón Valdelinares, con una pendenza media del 5,9% e l’arrivo posto quasi 2000 metri di altitudine. Un finale ideale per chi vorrà provare a fare differenze importanti in classifica generale.

Pogacar favorito, Roglic e Mas cercano la risposta

Dopo il dominio in Andorra e il successo di Castelló, Pogacar sembra già aver scavato un margine importante sui rivali. Lo sloveno potrebbe quindi provare un nuovo affondo, anche se molto dipenderà dalla strategia della UAE Emirates e dall’eventuale spazio concesso alla fuga. Tra gli avversari più attesi figurano Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, mentre Oscar Onley cercherà il riscatto dopo una giornata complicata.

La partenza è fissata alle 13.40, con arrivo previsto intorno alle 17.19. La tappa sarà disponibile in streaming su Eurosport, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.