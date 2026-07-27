US Open 2026, Sinner rinuncia al doppio misto: Errani-Vavassori difendono il titolo

Jannik Sinner non parteciperà al torneo di doppio misto degli US Open 2026. Il numero uno del mondo ha scelto di contrarsi esclusivamente sul singolare, evitando ulteriori impegni nella fase iniziale dello Slam americano. La competizione si svolgerà dal 24 al 26 agosto con la formula introdotta nella scorsa edizione e vedrà in campo numerosi protagonisti dei circuiti ATP e WTA.

Errani e Vavassori guidano la presenza italiana

A rappresentare l’Italia ci saranno i campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori, ancora una volt tra le coppie favorite. I due specialità proveranno a confermare il titolo conquistato nella passata stagione.

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Spazio anche a Flavio Cobolli, che giocherà insieme a Belinda Bencic. La coppia ha già dimostrato una buona intesa vincendo nel 2026 il torneo di doppio misto disputato a Indian Wells. Sinner, invece, aveva inizialmente programmato di partecipare anche lo scorso anno con Katerina Siniakova, salvo poi rinunciare.

Djokovic con Sabalenka, assente Alcaraz

Tra le coppie più attese spicca quella formata da Novak Djokovic e Aryna Sabalenka. Alexander Zverev giocherà invece con Taylor Twosend, mentre Isa Swiatek e Casper Rudd proveranno a migliorare la finale raggiunta nella precedente edizione.

Present anche Andrey Rublev con Mirra Andreeva, Daniil Medvedev con Diana Shnaider, Taylor Fritz con Elena Rybakina e gli specialisti Katerina Sinaikova e Henry Patten. Non ci sarà Carlos Alcaraz, ancora alle prese con il problema al polso.