ATP Washington, Musetti avanza dopo 40 minuti: Arnaldi si ritira nel derby italiano

Si conclude dopo appena 40 minuti il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi nel primo turno dell’ATP 500 di Washington. Il tennista ligure è stato costretto al ritiro durante il secondo set, quando il punteggio era nettamente favorevole al connazionale: 6-0, 3-1. Musetti conquista così l’accesso al secondo turno anche se senza poter completare una partita importante per ritrovare ritmo dopo il lungo stop.

Musetti domina, Arnaldi non trova il proprio tennis

Il primo set è stato completamente controllato dal giocatore toscano, capace di strappare tre volte il servizio all’avversario e chiudere con un netto 6-0. Musetti ha mostrato grande solidità nei propri turni di battuta, vincendo il 93% dei punti giocatori di prima.

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Arnaldi, invece, non è mai riuscito a entrare realmente nell’incontro. Il ligure ha conquistato appena due dei sedici punti disputati con la seconda di servizio e ha commesso sedici errori non forzati, contro i soli tre del rivale. Nel secondo parziale è finalmente riuscito a muovere il punteggio, ma ha subito nuovamente il break nel quarto game.

Il ritiro e il prossimo avversario di Musetti

Dopo aver commesso un doppio fallo sula prima delle due palle break affrontate sul 2-1, Arnaldi si è avvinato alla rete, ha stretto la mano a Musetti e ha deciso di interrompere il match. Restano da chiarire le condizioni fisiche del ligure e la natura del problema che gli ha impedito di proseguire.

Musetti affronterà al secondo turno il vincitore della sfida tra l’australiano Aleksandar Vukic, proveniente dalle qualificazioni, e lo statunitense Zachary Svajda, entrato in tabellone come lucky loser. Per il toscano sarà un’altra occasione per accumulare minuti e ritrovare continuità dopo i mesi di inattività successivi all’infortunio accusato agli Internazionali d’Italia.