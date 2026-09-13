Sport in tv oggi domenica 13 settembre: Italia-Slovacchia e GP San Marino, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Italia-Slovacchia agli Europei di volley e il GP di San Marino di MotoGP sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di domenica 13 settembre. Grande giornata per i motori, con anche il GP di Spagna di Formula 1 e il Motocross in Cina, mentre il volley propone numerose sfide della fase continentale. Nel calcio riflettori su Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus in Serie A. Su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, spazio inoltre alle finali dei Campionati Italiani di Skeet 2026 da Lonato del Garda.

Una domenica costruita soprattutto attorno a volley e motori. A Misano si corre il GP di San Marino con Moto3, Moto2 e MotoGP, mentre alle 15.00 è in programma anche la gara di Formula 1 del GP di Spagna. In mattinata si completa inoltre il weekend del Motocross con le seconde manche di MX2 e MXGP.

Il volley accompagna invece l’intera giornata, fino all’appuntamento delle 21.05 con Italia-Slovacchia. Da seguire anche le finali degli Europei di beach soccer, con entrambe le Nazionali italiane impegnate contro la Spagna, la conclusione della Vuelta, la finale maschile degli US Open e quella dei Mondiali di basket femminile.

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Sport in tv oggi, domenica 13 settembre

03.55 – MOTOCROSS (GP Cina, MX2) – Warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

04.15 – MOTOCROSS (GP Cina, MXGP) – Warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

05.00 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Qualificazioni della staffetta maschile: non è prevista copertura tv o streaming.

06.15 – MOTOCROSS (GP Cina, MX2) – Gara 1: diretta su Eurosport 2 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max, DAZN e mxgp-tv.com.

06.50 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Qualificazioni della staffetta femminile: non è prevista copertura tv o streaming.

07.15 – MOTOCROSS (GP Cina, MXGP) – Gara 1: diretta su Eurosport 2 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max, DAZN e mxgp-tv.com.

08.00 – PENTATHLON (Europei Under 19 e Under 15) – Staffette miste: non è prevista copertura tv o streaming.

08.15 – GOLF (DP World Tour) – Irish Open, quarto giro: diretta tv dalle ore 14.30 su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.10 – MOTOCROSS (GP Cina, MX2) – Gara 2: diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max, DAZN e mxgp-tv.com.

09.40 – MOTOGP (GP San Marino) – Warm-up: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

10.00 – JUDO (Grand Slam di Budapest) – Terza giornata: diretta streaming su Judo TV.

10.00 – CANOA SLALOM (Finale Coppa del Mondo, La Seu d’Urgell) – Kayak cross: diretta streaming sul canale YouTube Planet Canoe.

10.00 – TRIATHLON (World Championship Series, Karlovy Vary) – Gara Elite femminile: diretta streaming su triathlonlive.io.

10.10 – MOTOCROSS (GP Cina, MXGP) – Gara 2: diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max, DAZN e mxgp-tv.com.

11.00 – MOTO3 (GP San Marino) – Gara, 20 giri: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8 HD; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

12.00 – CALCIO FEMMINILE (Women’s Cup, semifinale) – Sassuolo-Roma: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

12.15 – BASKET 3X3 FEMMINILE (Europei) – Dai quarti di finale alla finale: diretta streaming sul canale YouTube di FIBA Basketball.

12.15 – MOTO2 (GP San Marino) – Gara, 22 giri: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8 HD; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

12.45 – CICLISMO – Trofeo Matteotti: diretta streaming dalle ore 16.00 su RaiPlay 2, RaiPlay Sport 2, Discovery+ e HBO Max.

13.15 – BASKET 3X3 (Europei) – Dai quarti di finale alla finale: diretta streaming sul canale YouTube di FIBA Basketball.

13.45 – BEACH SOCCER FEMMINILE (Europei, finale 3° posto) – Portogallo-Ucraina: diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e streamwayplus.com/beach-soccer.

14.00 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Finali delle staffette maschile e femminile: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

14.00 – MOTOGP (GP San Marino) – Gara, 27 giri: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8 HD; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

14.00 – VOLLEY (Europei) – Estonia-Danimarca: diretta streaming su EuroVolley TV.

15.00 – TRIATHLON (World Championship Series, Karlovy Vary) – Gara Elite maschile: diretta streaming su triathlonlive.io.

15.00 – FORMULA 1 (GP Spagna) – Gara: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle 17.55 su TV8 HD e tv8.it.

15.00 – VOLLEY (Europei) – Portogallo-Israele: diretta streaming su EuroVolley TV.

15.00 – CALCIO (Serie A) – Lecce-Monza: diretta su DAZN e DAZN 1.

15.15 – TIRO A VOLO (Campionati Italiani di Skeet 2026) – Finale femminile dal Concaverde di Lonato del Garda: diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

15.15 – BEACH SOCCER (Europei, finale 3° posto) – Danimarca-Svizzera: diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e streamwayplus.com/beach-soccer.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Slovenia-Svezia: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay ed EuroVolley TV.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Svizzera-Turchia: diretta streaming su EuroVolley TV.

16.15 – TIRO A VOLO (Campionati Italiani di Skeet 2026) – Finale Eccellenza maschile dal Concaverde di Lonato del Garda: diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

16.15 – CICLISMO – Grand Prix Cycliste de Montréal: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 20.00 anche su Eurosport 1 HD e DAZN.

16.20 – CICLISMO – Vuelta a España, ventunesima tappa: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

16.30 – BEACH SOCCER FEMMINILE (Europei, finale) – Italia-Spagna: diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e streamwayplus.com/beach-soccer.

16.30 – BASKET FEMMINILE (Mondiali, finale 3° posto) – Spagna-Germania: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

17.00 – VOLLEY (Europei) – Finlandia-Serbia: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW ed EuroVolley TV.

18.00 – TIRO CON L’ARCO (Finale Coppa del Mondo) – Ricurvo maschile e femminile: diretta streaming su World Archery+.

18.00 – BEACH SOCCER (Europei, finale) – Italia-Spagna: diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e streamwayplus.com/beach-soccer.

18.00 – ATLETICA (World Athletics Ultimate Championship) – Terza giornata: diretta tv su Rai 2 HD fino alle 20.30 e su Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay Sport 2, Sky Go e NOW.

18.00 – VOLLEY (Europei) – Macedonia del Nord-Polonia: diretta streaming su EuroVolley TV.

18.00 – CALCIO (Serie A) – Napoli-Bologna: diretta streaming su DAZN; diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; streaming anche su Sky Go e NOW.

19.00 – VOLLEY (Europei) – Lettonia-Francia: diretta streaming su EuroVolley TV.

20.00 – TENNIS (US Open) – Finale del singolare maschile, Zverev-Shelton: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

20.00 – BASKET FEMMINILE (Mondiali, finale) – Stati Uniti-Francia: diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Basket; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW e DAZN.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Juventus: diretta su DAZN e DAZN 1.

21.05 – VOLLEY (Europei) – Italia-Slovacchia: diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche domenica 13 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.