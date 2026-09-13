Allarme Sofia Goggia: malore in Argentina e rientro d’urgenza in Italia, il problema

Sono ore di apprensione per Sofia Goggia. La campionessa azzurra interrompe improvvisamente la preparazione sudamericana e torna a casa per sottoporsi a una serie di accertamenti medici.

Il comunicato della FISI e lo stop anticipato per Goggia

Come sta Sofia Goggia? La voce aveva iniziato a girare già ieri pomeriggio (sabato), ma in serata è arrivata la conferma ufficiale a spazzare via ogni dubbio. Sofia Goggia è costretta a rientrare in anticipo dal ritiro in Argentina. La sciatrice si trovava a Ushuaia dal 23 agosto per preparare la stagione invernale insieme alle compagne Marta Bassino, Laura Pirovano ed Elena Curtoni. Il rientro era previsto per il 24 settembre, ma i piani sono chiaramente cambiati.

La FISI ha diffuso una nota ufficiale per fare chiarezza, mantenendo però un tono molto cauto. Nel testo si legge che l’azzurra “ha accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia”. Così, d’accordo con la commissione medica presieduta dal dottor Andrea Panzeri, la vincitrice del bronzo olimpico a Milano Cortina 2026 e della Coppa del mondo di supergigante ha preso l’unica decisione possibile. Ha chiuso le valigie per farsi visitare in Italia e capire l’origine esatta del malessere. La federazione non si sbilancia oltre, limitandosi a spiegare che nei prossimi giorni verranno effettuati tutti gli esami necessari.

L’ombra del virus e la preoccupazione dei tifosi di Sofia

La cosa sicura è che non stiamo parlando del classico infortunio sulle nevi. Nessuna caduta, nessun problema alle ginocchia o trauma muscolare. Goggia si è dovuta fermare per un fastidio fisico generale che l’ha privata di ogni energia, portandola a concordare lo stop con i tecnici e lo staff azzurro.

Il sito SporTales che aveva anticipato la notizia, ha svelato un dettaglio importante per inquadrare la situazione: l’atleta non metteva gli sci da 4 giorni perché si sentiva troppo stanca. Mettendo insieme gli indizi, l’ipotesi che circola con più forza è quella di un virus che l’ha debilitata pesantemente.

Intanto però cresce l’apprensione tra i tifosi, anche perché Sofia solitamente usa i social con grande frequenza per aggiornare tutti sulle sue condizioni. Invece, dal momento del suo arrivo in Sudamerica, non ha pubblicato nulla e il suo ultimo post risale proprio alla vigilia della partenza. Si attendono novità.

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